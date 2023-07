Niże i chłodne masy powietrza dominują obecnie w rejonie Polski. W kolejnych dniach synoptycy prognozują intensywne opady deszczu oraz burze, podczas których może występować nawet grad. Najbliższe dni będą obfitować w niższą niż do tej pory temperaturę.

Pogoda. Niższa temperatura, opady i burze w całej Polsce

Według zapowiedzi synoptyków 28 lipca temperatura znacznie wzrośnie w porównaniu z poprzednimi dniami. Zachmurzenie w większości kraju będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą pojawić się opady deszczu. Na północy kraju termometry wskażą maksymalnie 24 st. C, natomiast na południowym zachodzie temperatura będzie znacznie wyższa - do 30 st. C - przekazali synoptycy IMGW.

29 lipca nad Polskę dotrze strefa frontu atmosferycznego, co spowoduje, że na zachodzie kraju pojawią się burze, a opady deszczu wystąpią prawie w całym kraju. Będzie jednak gorąco - na północy termometry wskażą maksymalnie 27 st. C, a w centrum nawet 32 st. C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy wydali alerty

W niedzielę burze pojawią się nad wschodnią częścią kraju, jednak w całej Polsce możemy się spodziewać opadów deszczu. Temperatura znacznie spadnie, na Pomorzu termometry pokażą maksymalnie 22 st. C nad morzem oraz około 27 st. C w centrum i na południu.

W niedzielę możliwe są również burze z gradem oraz silnym wiatrem - poinformował IMGW. Do końca tygodnia na zachodzie i północy Polski sumy opadów mogą wynieść nawet 50 mm. Na południowym wschodzie i południu sumy opadów będą nieco niższe - wyniosą około 15-25 mm. W przyszłym tygodniu termometry wskażą miejscami 19 st. C.

Trąba powietrzna na Podkarpaciu. "Widziałem tylko ruch powietrza i blachy wirujące"

Pogoda. Synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne

Przyszły tydzień nie przyniesie większego ocieplenia. Pogoda w Polsce będzie bardzo dynamiczna. Synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne. "W związku z intensywnymi opadami deszczu na południu i południowym wschodzie kraju wystąpią gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach. W zlewni górnej Wisły w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnego opadu punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Następnie wzrosty na rzekach notowane będą w zlewni Sanu oraz górnego Bugu w strefie wody wysokiej" - poinformowali synoptycy IMGW.