W czwartek 27 lipca w miejscowości Nowe Miszewo wybuchł pożar. Według doniesień Informacyjnej Agencji Prasowej płonie składowisko odpadów, a z ogniem walczy 20 zastępów straży pożarnej. Rzecznik prasowy Edward Mysera z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku poinformował, że gaszenie pożaru może jeszcze potrwać.

Pożar niebezpiecznego składowiska odpadów w miejscowości Nowe Miszewo. Straż pożarna walczy z ogniem

Pożar nadal rozwija się na powierzchni 50 na 60 na 10 metrów. Strażacy próbowali zlokalizować źródło ognia. - Jest ono umiejscowione w środku pryzmy. W związku z tym dotarcie do źródła ognia zajmie nam trochę czasu. Na miejscu pracuje koparka, która toruje strażakom drogę do źródła tego pożaru - przekazał strażak w rozmowie z TVN24. - Na wysypisku są odpady zmieszane, jest tam folia i różne inne rzeczy, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia - dodał strażak.



Straż pożarna apeluje do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów bez potrzeby i nie otwierali okien, aby do pomieszczeń nie dostały się opary, które według doniesień IAR mogą być toksyczne. Na miejscu pojawiła się także policja, która otrzymała zgłoszenie przed godziną 10:00 i pracuje nad ustaleniem przyczyny pożaru.

Składowisko odpadów było powodem skarg mieszkańców. Do podobnego zdarzenia doszło niedawno w Zielonej Górze

Według ustaleń Kontakt24, w ubiegłym miesiącu mieszkańcy alarmowali o niebezpiecznym składowisku w tym miejscu. W ostatnim czasie miało się ono powiększyć i zaczęto gromadzić tam materiały niebezpieczne, takie jak odpady bio i farmaceutyczne. Mieszkańcy zwrócili uwagę na zwiększającą się liczbę ciężarówek zwożących odpady i skarżyli się na odór, szczury i insekty.

Jak informowaliśmy, w sobotę 22 lipca doszło do pożaru składowiska niebezpiecznych odpadów w Zielonej Górze. Do mieszkańców apelowano wówczas, aby nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Gaszenie pożaru trwało całą noc. W niedzielę przed południem pojawiła się informacja, że pożar został opanowany. W poniedziałek prezydent Zielonej Góry przekazał, że "doszło do skażenia terenu, jednak normy nie zostały przekroczone tak, by zagrażało to życiu i zdrowiu".