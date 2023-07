Statystyki pokazują, że ok. 30 proc. pacjentów w polskich szpitalach zmaga się z niedożywieniem. Lekarze twierdzą, że "to jest bardzo optymistyczna średnia", ponieważ na wielu oddziałach odsetek głodujących chorych jest znacznie wyższy. Eksperci wyjaśnili, dlaczego system ochrony zdrowia w Polsce zmaga się z tak poważnym problemem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Warunki rodzenia są nieakceptowalne!". Donald Tusk krytycznie o sytuacji Polek

Pacjenci szpitali są niedożywieni. Na oddziałach onkologicznych czy intensywnej terapii głoduje 90 proc.

Problemem niedożywienia pacjentów zajęły się "Fakty" TVN. Kierowniczka Ośrodka Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Anna Zmarzły powiedziała, gdzie sytuacja jest najgorsza. - Mamy oddziały szpitalne, w których niedożywienie występuje nawet u 70-90 procent pacjentów, jak choćby oddziały onkologiczne, intensywnej terapii czy oddziały medycyny paliatywnej - przekazała Anna Zmarzły.

Kołodziejczak w szpitalu. Kpi z ministra rolnictwa. "Ugasi pan to gaśnicą?"

Lekarze podkreślają ogromne znaczenie, jakie dla prawidłowego leczenia pacjentów mają działania dietetyków, którzy powinni monitorować stan każdego pacjenta i odpowiednio reagować, gdy dochodzi do niedożywienia. Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Przemysław Matras stwierdził, że przyczyną dużej liczby głodujących pacjentów "jest przede wszystkim to, że nie mamy specjalistów, którzy by diagnozowali, wykrywali to niedożywienie i działali w momencie, kiedy ono jest odwracalne".

Lekarz z Rzeszowa zwolniony. W tle polityk PiS. "Spreparowano sprawę"

Dietetyczka o problemie pacjentów głodujących w szpitalach: Niedożywienie jest czynnikiem ryzyka zgonu

W Polsce działa ponad 900 placówek szpitalnych. Choć leczenie żywieniowe jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko część szpitali zapewnia wysokie standardy takiego leczenia. Jak możemy przeczytać na stronie leczenieprzezzywienie.org, w tym roku 17 szpitali otrzymało certyfikat "Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie". Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu przyznaje to wyróżnienie szpitalom, które stosują najwyższe standardy w zakresie żywienia klinicznego.

Dietetyczka Urszula Somow powiedziała, dlaczego poprawa aktualnego stanu leczenia żywieniowego w Polsce to z perspektywy pacjentów kluczowa kwestia. - Posiadanie zespołów żywieniowych, w tym wykwalifikowanych dietetyków szpitalnych, diametralnie zmienia to położenie. Musimy pamiętać też o tym, że niedożywienie pacjenta jest czynnikiem ryzyka zgonu - stwierdziła Urszula Somow.