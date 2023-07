Zalane ulice i posesje to obraz, jaki można zobaczyć na zdjęciach z regionów Polski, w których pojawiły się ulewy. Straż pożarna interweniowała kilkaset razy. - Jeśli pojawi się jakiekolwiek zagrożenie - drzewo spadnie na linię energetyczną lub uszkodzi budynek gospodarczy - to nie ma co zwlekać - oznajmił rzecznik straży pożarnej.

