Sprawa pani Joanny z Krakowa. Prawniczka zapowiada "konsekwencje prawne wobec TVP"

26 lipca pani Joanna oraz jej pełnomocniczka Kamila Ferenc pojawiły się w Sejmie. Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet zapowiedziano, jakie środki prawne zostaną wykorzystane, aby chronić interesy kobiety. Kamila Ferenc ujawniła, że wniosek o umorzenie postępowania ws. pomocnictwa w aborcji i nakłanianie do samobójstwa nie będzie jedynym tego rodzaju działaniem. Pani Joanna domaga się m.in. zadośćuczynienia finansowego oraz przeprosin w związku z działaniami policji.

Prawniczka pani Joanny mówiła o oświadczeniu policji oraz "konsekwencjach prawnych wobec TVP"

Kamila Ferenc odniosła się do pierwszego oświadczenia, które policja wydała w sprawie pani Joanny. Jak pisaliśmy, w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przekazano, że "na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, iż 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie'", a w miejscu zamieszkania pani Joanny "patrol policji zastał zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu". Po pewnym czasie to oświadczenie zastąpiono innym.

Pełnomocniczka pani Joanny stwierdziła, że "pierwsza wersja oświadczenia policji w sposób haniebny ujawniała najbardziej intymne informacje", o czym możemy przeczytać na portalu Wirtualna Polska. Kamila Ferenc powiedziała też, jakie działania zostaną podjęte wobec TVP w związku ze sposobem relacjonowaniem sprawy pani Joanny przed media publiczne. - Wnosimy o zadośćuczynienie finansowe na rzecz pani Joanny, a także przeprosiny. Będziemy pracować także nad wyciągnięciem konsekwencji prawnych wobec Telewizji Polskiej, która naruszyła dobra osobiste pani Joanny - poinformowała Kamila Ferenc.

Kamila Ferenc stwierdziła, że działania policji wobec pani Joanny nie miały uzasadnienia procesowego

Kamila Ferenc wytłumaczyła, dlaczego zamierza wraz z panią Joanną podjąć kroki prawne będące reakcją na działania policji. - Skala policyjnej przemocy z troską nie ma nic wspólnego. Trzeba powiedzieć, że aborcja nie jest przestępstwem dla osoby, która sama swoją ciążę przerywa. Informacja, którą otrzymują organy ścigania, jest neutralna procesowo. Nie ma mowy, by policja wszczynała śledztwo ws. pomocy w aborcji. Policja nie powinna ulegać obsesji ścigania aborcji (...). Ostre przesłuchanie, zatrzymanie jej rzeczy, haniebna rewizja osobista. Próba włożenia palców do pochwy i odbytu - to próbowano zrobić pani Joannie. To było niedopuszczalne, nie tylko z punktu widzenia godności, ale bez uzasadnienia procesowego - zauważyła adwokatka cytowana przez radiozet.pl.