Ola poroniła w 18. tygodniu. Przyjechała policja. Prokuratorka kazała pompować szambo

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2022 r. Ola, która była w 18. tygodniu ciąży, zaczęła się źle czuć. Miała silne skurcze, dreszcze, stan podgorączkowy. Po wykonanych badaniach lekarze ocenili jednak, że płód rozwija się prawidłowo (ważył wtedy ponad 220 gramów), ale Ola ma niewydolność szyjki macicy. Dostała leki na podtrzymanie ciąży, lekarz kazał uważać na siebie i oszczędzać się - opisują "Wysokie Obcasy".

Jak czytamy, kilka dni później - 17 czerwca po południu - Ola miała jechać na kontrolne badanie USG, ale już od rana źle się czuła. - Byłam wtedy sama w domu z synem, nagle zaczęłam czuć koszmarny ból, nie do opisania. Pobiegłam szybko do łazienki i tam wszystko ze mnie wystrzeliło. Wszędzie tryskała krew, spojrzałam w dół i zobaczyłam zwisającą pępowinę. Nie wiedziałam, jak wstać z toalety, czy mam wyciągać pępowinę z toalety, dziecko dobijało się do środka, więc złapałam szybko za nożyczki i odcięłam tę pępowinę - relacjonuje kobieta w rozmowie z gazetą.

Kobieta zadzwoniła na pogotowie i powiedziała, że poroniła. Została przewieziona prosto na salę operacyjną, gdzie przeszła zabieg łyżeczkowania. Gdy skontaktowała się z mężem, żeby powiedzieć, że nic jej nie grozi, okazało się, że jest z nim policja. Funkcjonariusz wziął telefon i zadał kilka pytań - z "polecenia pani prokurator". Kobieta podejrzewa, że to ratowniczka medyczna, która przyjechała na wezwanie, powiadomiła potem policję, że miała "dokonać aborcji i utopić w toalecie dziecko".

''Prokuratorka kazała wypompować szambo, a potem ponownie przez sitko"

Policja pojawiła się też w szpitalu, gdzie zażądano pobrania krwi od Oli. Na pytanie, jaka jest podstawa prawna ich działań, usłyszała, że to decyzja prokuratorki. Ola otrzymywała kolejne pytania od policji o poronienie, m.in. o to, czy spuściła wodę w toalecie.

Jeszcze zanim Ola wróciła do domu, dowiedziała się, że pod domem czeka policja, bo prokurator kazała wypompować szambo. Chwilę później nalegała również na ponowne przepompowanie, tym razem przez sitko, ale szambiarze odmówili.

Kobieta relacjonowała, że policja z jej domu zabrała "m.in. nożyczki, którymi odcięła pępowinę, legginsy, które tego dnia miała na sobie, krew z podłogi, a także podpaski 'ze śladami brunatnej substancji'". Służby podkreślały, że wszystko to stanowiło materiał dowodowy, który miał pomóc ustalić, czy "do poronienia nie doszło na skutek przestępczych działań osób trzecich".

Prokuratura rejonowa Praga Południe w Warszawie wszczęła postępowanie wobec Oli z art. 152 par. 2 Kodeksu karnego dotyczącego pomocy w aborcji. Po prawie pół roku sprawa została umorzona, jednak kobieta nie doczekała się przeprosin ani od policji, ani od prokuratury.

Ola poroniła, a na miejsce zjechała się policja. "Chwilowo brak nam słów"

Po publikacji na łamach "Wysokich Obcasów" historii Oli w sieci zawrzało. "Kolejna historia kobiety, którą potraktowano jak przestępczynię. Bo poroniła. Potrzebujemy natychmiastowej dekryminalizacji aborcji. Musimy przyjąć ustawę ratunkową Lewicy!" - apeluje Magda Biejat z partii Razem.

"Państwo opresyjne, policyjne, PiS-owskie nie będzie trwać wiecznie. Wspólnie przywrócimy Polkom bezpieczeństwo, godność i prawo do decyzji. Jesienią te koszmary i dramaty się skończą" - dodaje Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej.

"Ola zdecydowała się na ujawnienie swojej historii dzięki odwadze Joanny. To historia przemocy państwa wobec kobiety, która właśnie poroniła. Chwilowo brak nam słów. Po prostu przeczytajcie" - pisze Legalna Aborcja Bez Kompromisów.

"Już nie mamy, k***a, słów" - dodaje Aborcyjny Dream Team. "W trakcie poronienia albo aborcji tabletkami w drugim trymestrze, gdy wypada płód, NIGDY nie ciągnij ani nie przecinaj pępowiny!!! Wiemy, że wielu osobom odruch wręcz podpowiada to zrobić, ale warto wtedy usiąść na toalecie i poczekać na kolejny skurcz, który sprawi, że wypadnie łożysko. Odcinanie bądź ciągniecie pępowiny może spowodować bardzo intensywne krwawienie i być dla ciebie niebezpieczne" - podkreślają aktywistki.