Pogoda. Kiedy do Polski wróci upał? Prognozowane ocieplenie nie potrwa długo

W środę 26 lipca niedawna fala upałów została zastąpiona chłodnymi masami arktycznego powietrza. W wielu miejscach temperatura nie przekroczyła 15 st. C. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej temperatura spadła do 12-13 st. C.

Pogoda. Kiedy do Polski wróci upał?

Po chłodnym dniu noc także zapowiada się niezbyt ciepło. Dodatkowo na południowym wschodzie kraju nadal obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed obfitymi opadami deszczu. Dopiero czwartek okaże się nieco spokojniejszy. Nadal będzie dość umiarkowanie pod kątem temperatury. Na północy termometry będą wskazywać maksymalnie 20-23 st. C. Z kolei na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć do 25 st. C. Niewielkie opady mogą pojawić się lokalnie na wschodzie kraju. Będą jednak stopniowo słabnąć.

Według IMGW niewielkie upały mogą powrócić w piątek. Najwyższa temperatura spodziewana jest na południowym zachodzie. Tam termometry miejscami wskazywać będą 30 st. C. W pozostałych częściach kraju maksymalna temperatura prognozowana jest w przedziale od 20 do 26 st. C. Miejscami nadal przelotnie może padać deszcz. W związku ze wzrostem temperatury możliwe jest pojawienie się burz. Wiatr najsilniejszy będzie na zachodzie. Podczas burz może w porywach osiągnąć nawet 80 km/h.

Po weekendzie przyjdzie ochłodzenie

Weekend także z wysoką temperaturą. Na przeważającej powierzchni kraju prognozowane są jednak opady. Miejscami, szczególnie na zachodzie mogą pojawić się burze z gradem. Temperatura od 25 st. C na północy kraju do 28 st. C na Dolnym Śląsku. W niedzielę strefa burz przemieści się nad wschodnią Polskę. Nadal w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Weekendowe ocieplenie nie potrwa długo. Już w poniedziałek temperatura po raz kolejny spadnie. Nie ma jednak na ten moment żadnych sygnałów, które wskazywałyby na powtórzenie się środowej anomalii temperatury.