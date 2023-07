Darmowe leki, zniżki na przejazdy i zwolnienie z abonamentu. Na takie ulgi mogą liczyć seniorzy [LISTA]

Seniorzy, którzy pobierają świadczenie emerytalne, mogą liczyć na różnego rodzaju zniżki np. na przejazdy, wstęp do kina czy zabiegi zdrowotne. Przedstawiamy niektóre z nich.

Część emerytów jest zwolniona z płacenia abonamentu RTV

Część seniorów nie musi płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Mowa o osobach, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnione z opłaty są także osoby mające 75 lat lub więcej. Aby skorzystać z ulgi, należy przedstawić odpowiedni wniosek w punkcie Poczty Polskiej. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

Legitymacja emeryta daje zniżki na pociągi, paszport czy zabiegi zdrowotne

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety - 60 lat; mężczyźni - 65 lat), mogą wyrobić bezpłatnie legitymację emeryta i rencisty, która gwarantuje różne ulgi. Dzięki niej seniorzy zyskują m.in. 50 proc. zniżki na wyrobienie paszportu czy 37 proc. zniżki na dwa przejazdy (rocznie) pociągami PKP Intercity. Oprócz tego karta zapewnia ulgi w kinach, teatrach czy instytucjach oferujących zabiegi zdrowotne. Uwaga: osoby w wieku powyżej 75 lat są zupełnie zwolnione z opłaty za paszport.

W Krakowie, Warszawie, Gdańsku czy Poznaniu osoby, które powyżej 70. roku życia mogą liczyć na darmowe przejazdy miejskimi autobusami i tramwajami. Konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, potwierdzającego wiek.

Karty miejskie specjalnie dla seniorów

W wielu polskich miastach funkcjonują specjalne karty zniżkowe, m.in. Poznańska Złota Karta 60+, Bydgoska Karta Seniora 60+, Karta Warszawiaka (ta nie jest przeznaczona wyłącznie dla seniorów, ale daje im sporo uprawnień), łódzki Pakiet Seniora oraz Wrocławska Karta Seniora (są trzy rodzaje: srebrna, złota i szmaragdowa).

Ogólnopolska Karta Seniora. Dla niektórych jest bezpłatna

Jest też Ogólnopolska Karta Seniora, która upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. Cena za jej wyrobienie zależy od okresu, na jaki jest wydawana: roczna karta kosztuje 35 zł, a dwuletnia 50 zł. Ale nie wszyscy muszą płacić za kartę - jest bezpłatna dla mieszkańców gmin, które przystąpiły do programu Gmina Przyjazna Seniorom. Aby wyrobić Kartę Seniora, należy wypełnić formularz na stronie glosseniora.pl. Po kilku tygodniach karta powinna zostać dostarczona.