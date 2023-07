Osoby, które urodziły się pomiędzy 31 grudnia 1948 roku a 1 stycznia 1969 roku, mają prawo do wcześniejszej emerytury. Dotyczy to jednak tylko niektórych pracowników z konkretnych grup zawodów. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać ze świadczenia. Na jakich zasadach ZUS wypłaca pieniądze?

REKLAMA

Zobacz wideo Liczba urodzonych dzieci w Polsce spada na łeb na szyję

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie warunki trzeba spełnić?

Według Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. o wcześniejsze świadczenie emerytalne mogą ubiegać się osoby, które w ciągu swojego życia wykonywały prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia, o znacznym stopniu uciążliwości lub trudniły się zawodami wymagającymi od nich wysokiej sprawności psychofizycznej. Do takich prac należą m.in. praca pod ziemią, przy produkcji ołowiu i kadmu, czy też praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Jak otrzymać czternastą emeryturę? "Nie trzeba składać żadnych wniosków"

Konkretne warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem przedstawił na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy wydawaniu decyzji ZUS bierze pod uwagę tylko wnioskodawców, którzy:

osiągną odpowiedni wiek emerytalny;

posiadają udokumentowany odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat);

osiągną wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach;

nie są członkami OFE albo zrzekli się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Aby zatrudnienie zostało uznane za pracę w szczególnych warunkach, pracodawca musi dokonać specjalnego wpisu w świadectwie pracy osoby zatrudnionej. Warto pamiętać, że nie każda praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia uprawnia wnioskodawcę do otrzymania wcześniejszego świadczenia. Wykaz prac, które pozwalają na przejście na wcześniejszą emeryturę, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Ponowne przeliczenie emerytury 2023. Kto skorzysta i ile może zyskać?

Wcześniejsza emerytura. Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty dołączyć?

Do otrzymania wcześniejszej emerytury niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można złożyć go online lub osobiście w placówce ZUS. Niezbędne jest także dołączenie do niego dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach czy zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym. Oprócz tego niezbędny będzie także dokument, który potwierdzi wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez wnioskodawcę nie tylko w okresach zatrudnienia, ale także ubezpieczenia.