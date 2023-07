TVN24: Pożar samochodu SOP. Spłonął sprzęt z bardzo drogą aparaturą podsłuchową

Zobacz wideo Joanna na posiedzeniu Zespołu Praw Kobiet. "Jak się zabiera głos, to z przedmiotu stajemy się podmiotem"

Z ustaleń tvn24.pl wynika, że do zdarzenia miało dojść 2 maja na terenie kompleksu przy ul. Podchorążych w Warszawie. Tam siedzibę ma m.in. Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

REKLAMA

Pożar wybuchł w garażu, w którym trzymane są specjalistyczne auta, często warte grube miliony, na przykład wyposażone w zagłuszarki sygnału telefonów czy z urządzeniami antypodsłuchowymi

- przekazał portalowi rozmówca z SOP, który prosił o zachowanie anonimowości.

Nieformalny alians Mariana Banasia z Konfederacją. Najpierw był syn, a potem ojciec

Nieoficjalnie: Pożar auta i tzw. jaskółka warta około 400 tys. złotych

Według tvn24.pl na miejscu pożaru szybko pojawiła się straż pożarna, a ogień udało się ugasić. - Szefostwo stara się wyciszyć sprawę, utrzymywana jest w ścisłej tajemnicy - podkreślił inny informator serwisu. Dopytywana o zdarzenie oficer prasowa mazowieckiej straży pożarnej Katarzyna Urbanowska odparła: "Poproszono mnie, by w sprawie wszelkich ustaleń na temat tego pożaru odsyłać do rzecznika SOP". Jak dodała, "takie ma polecenie". Rzeczniczka wyjawiła jedynie, że w akcji brało udział osiem zastępów oraz 23 strażaków.

Z nieoficjalnych informacji tvn24.pl wynika, że zapalić się miała skoda, a przyczyną pożaru był podłączony prostownik. - Nasi funkcjonariusze nieudolnie podpięli auto do gniazdek. A może precyzyjniej: nie tyle auto, co zainstalowany na nim sprzęt ładowali. To nie był zwykły samochód, bo była w nim zainstalowana technika operacyjna - powiedział rozmówca portalu, a inny dodał:

To była tzw. jaskółka, czyli sprzęt służący do namierzania telefonów komórkowych. Takie urządzenie jest warte około 400 tysięcy złotych i może być używane do podsłuchiwania.

Serwis, powołując się na niebezpiecznik.pl, wyjaśnia działanie "jaskółki": "Urządzenie imituje nadajnik stacji bazowej telefonii komórkowej. Telefony w okolicy zauważają, że pojawił się mocniejszy sygnał i przypinają się na fałszywy nadajnik". Portal tvn24.pl nie dowiedział się jednak, jaki dokładnie model sprzętu spłonął. Przypomina jednak, że Służba Ochrony Państwa zyskała uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze dzięki przyjętej w 2017 roku ustawie o SOP. Takich uprawnień wcześniej nie miało Biuro Ochrony Rządu, które zastąpił SOP.

Zawiadomienie do prokuratury ws. Morawieckiego. Chodzi o pikniki 800 plus

SOP nie odpowiada wprost na pytania o pożar

W sprawie pożaru i sprzętu, który miał spłonąć, tvn24.pl zwrócił się również bezpośrednio do Służby Ochrony Państwa. "Podległa komórka organizacyjna realizuje czynności operacyjno-rozpoznawcze wyłącznie w domenie niejawnej, jedynie na podstawie i w granicach prawa, którego zakres w sposób ścisły reguluje ustawa o SOP oraz wynikające z niej akty wewnętrznego kierowania" - przekazał rzecznik formacji pułkownik Bogusław Piórkowski. "Nadmieniam, że z uwagi na niejawny charakter wykonywanych zadań, wszelkie dywagacje dotyczące podejmowanych przez formację ustawowych obowiązków i okoliczności temu towarzyszące, z natury rzeczy, nie mogą i nie powinny stanowić przedmiotu informacji generowanej przez SOP w odniesieniu do pytań" - napisał i dodał:

Z uwagi na szczególnie chronione dobro, jakim jest zachowanie poufności sfery operacyjno-rozpoznawczej, determinujące bezpieczeństwo zaangażowanych funkcjonariuszy oraz skuteczność podejmowanych działań, publikowanie informacji fragmentarycznych, mających charakter aluzyjny lub insynuacyjny, może przyczynić się do obniżenia potencjału służby w dziedzinie rozpoznawania zagrożeń względem ochranianych osób i obiektów.