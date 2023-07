Falę upałów zastąpiły masy arktycznego powietrza, które nadciągnęło do Polski znad Skandynawii. To spowodowało gwałtowne ochłodzenie. W wielu miejscach temperatura jest od 4 st. C do nawet 10 st. C niższa od średniej wyliczonej dla tej pory roku. Największą anomalię temperatury odczują mieszkańcy południowej oraz centralnej Polski.

Pogoda. Anomalie temperatury na południu Polski mogą spowodować opady śniegu

Gwałtowne załamanie pogody dotknęło przede wszystkim południowe regiony kraju. W kolejnych dniach na tych obszarach przewidywane są dalsze opady, które miejscami mogą powodować podtopienia oraz zalania. Niewykluczone są także burze. Prognozy wskazują, że szczyt ochłodzenia będzie niezwykle intensywny, ale także krótkotrwały. Od czwartku 27 lipca temperatury mają zacząć wzrastać jednak zanim to nastąpi, w środę temperatura na południu Polski spadnie do nawet 11 st. C.

Jak wskazali eksperci z serwisu dobrapogoda24.pl na wysokości izobarycznej 850 hPa, czyli w górach na wysokości około 1500 m nad poziomem morza, temperatura spadnie do zaledwie 6-7 st. C. Oznacza to, że w wyższych partiach może pojawić się deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Przy uwzględnieniu wilgotności powietrza oraz gwałtownych porywów wiatru może okazać się, że na termometrach odnotowane zostaną ujemne wartości. Krajobrazy górskie mogą więc ulec zabieleniu.

Niebezpieczeństwo na górskich szlakach. TOPR zaapelował do turystów o ostrożność.

W środę w ciągu dnia na Kasprowym Wierchu odnotowano zaledwie 6 st. C, co według synoptyków nie będzie najniższą wartością zarejestrowaną do końca 25 lipca w polskich Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Warunki na szlakach są obecnie utrudnione, przez co wzrosła także liczba interwencji podjętych w ostatnich dniach przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. "Z powodu opadów deszczu na wszystkich szlakach jest mokro, miejscami ślisko, a na odcinkach leśnych występuje błoto oraz kałuże. W wyższych partiach Tatr Wysokich jest jeszcze kilka miejsc, gdzie na szlaku zalegają niewielkie płaty śniegu - należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ jest tam ślisko, a poślizgnięcie się w stromym terenie grozi niebezpiecznym w skutkach upadkiem" - zaapelowali górscy ratownicy.