Brutalny atak na motorniczego we Wrocławiu. Agresor niemal wepchnął go pod tramwaj

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 24 lipca około godziny 23:16 na terenie Zajezdni Tramwajowej Borek przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. "Motorniczy tramwaju linii 6 poinformował pasażera, że kończy kurs na pobliskiej zajezdni. Informacja ta wywołała słowną agresję mężczyzny, który po opuszczeniu pojazdu udał się do służb ochrony zajezdni z zapowiedzią złożenia skargi na pracownika MPK" - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na swoim profilu na Facebooku.

Brutalny atak na motorniczego we Wrocławiu. Policja zatrzymała napastnika

W pewnym momencie jednak mężczyzna zaatakował motorniczego wychodzącego z zajezdni, uderzając go pięściami. Agresor niemal wypchnął pracownika MPK na torowisko pod nadjeżdżający tramwaj. Na szczęście kierowcy pojazdu udało się sprawnie zahamować. W wyniku napaści motorniczy doznał lekkich obrażeń głowy. Film z zajścia upubliczniono na facebookowym proflu MPK Wrocław.

Dzięki interwencji służby ochrony i funkcjonariuszom policji z Komisariatu Wrocław Krzyki sprawca został zatrzymany. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

MPK: Nadal zmagamy się ze zjawiskiem agresji wobec naszych pracowników

MPK Wrocław zwraca uwagę, że 9 czerwca w życie weszła nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, na mocy której zarówno kierowcy, jak i motorniczowie uzyskali status funkcjonariusza publicznego. Powodem były właśnie nasilające się przejawy agresji i seria ataków na pracowników.

- Sytuacja, która wydarzyła się w poniedziałek, dowodzi temu, że ze zjawiskiem agresji wobec naszych pracowników zmagamy się nadal. Dowodzi jednak także temu, że nadanie kierującym statusu funkcjonariusza publicznego było słuszną decyzją. Są to osoby szczególnie narażone w dzisiejszych czasach na agresję, jednocześnie pełniące bardzo odpowiedzialną funkcję - przekazał Witold Woźny, prezes MPK Wrocław. Jak dodał, MPK dołoży wszelkich starań, aby sprawca został surowo ukarany. - Będziemy wszelkimi sposobami przeciwdziałać każdemu niewłaściwemu i zasługującemu na potępienie przypadkowi - dodał.

"MPK Wrocław zapewnia, że będzie występować przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec swoich pracowników. Spółka świadczy usługi na rzecz miasta i jego mieszkańców i nie będzie dawać przyzwolenia na to, by ktokolwiek swoim agresywnym zachowaniem działał na szkodę pasażerów i zagrażał odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej pracownikom" - głosi komunikat instytucji.

