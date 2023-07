W środę 26 lipca synoptycy ostrzegli mieszkańców Polski przed burzami, silnym deszczem oraz gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla sześciu województw.

Nowe ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Synoptycy mówią o burzach z porywami wiatru do 80 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o nowych ostrzeżeniach meteorologicznych, które dotyczą burz z intensywnym deszczem. "Prognozowane są opady o wysokości miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad" - napisano na twitterowym profilu IMGW.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty drugiego stopnia dla czterech województw

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, dotyczące możliwych burz oraz silnego deszczu, obowiązują 26 lipca w czterech województwach:

lubelskim (pow. biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowskim, lubelski, łęczyński, opolski, parczewski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i Zamość, Lublin oraz Chełmno);

(pow. biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowskim, lubelski, łęczyński, opolski, parczewski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski i Zamość, Lublin oraz Chełmno); małopolskim (pow. bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wielicki, a także Kraków, Tarnów i Nowy Sącz);

(pow. bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wielicki, a także Kraków, Tarnów i Nowy Sącz); podkarpackim (pow. dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, lubaczowski oraz Tarnobrzeg, Krosno i Rzeszów);

(pow. dębicki, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, lubaczowski oraz Tarnobrzeg, Krosno i Rzeszów); świętokrzyskim (pow. buski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski i staszowski).

Alerty pierwszego stopnia ogłoszono dla powiatów, które znajdują się w obszarach wyżej wymienionych województw, a ponadto dla pow. lipskiego i zwoleńskiego w woj. mazowieckim oraz części województwa śląskiego. Opady w tym obszarze mają wynieść 30-45 mm.

Zagrożenia IMGW wydane na 26.07.2023 fot. IMGW

"W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, silniejsze na południowym wschodzie. Na południu lokalnie burze. W Karpatach opady do 45 mm. Temperatura od 18 stopni do 21 stopni, na wschodzie od 21 stopni do 24 stopni, w dolinach górskich około 15 stopni. W burzach wiatru do 70 km/h" - podaje IMGW prognozę na środę.