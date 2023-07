Pani Joanna oskarża lekarkę o brak odwagi. "Jeżeli masz czyste sumienie, to pokazujesz twarz"

W programie "Jeden na jeden" wyemitowanym w środę na antenie TVN24 wystąpiła pani Joanna, o której historii słyszymy już od tygodnia. Kobieta wypowiadała się między innymi na temat nagrania rozmowy lekarki psychiatrii, u której się leczyła, z policjantami. Nagranie udostępniły służby na konferencji prasowej. Podczas rozmowy lekarka mówiła nie tylko o kwestii rzekomej próby samobójczej, lecz także o szczegółach i problemach z życia prywatnego pani Joanny. Część treści rozmowy jednak ocenzurowano z uwagi na tajemnicę lekarską.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy Pani Joanny. "Opresyjna obecność PiS-u"

Pani Joanna: Poczułam się oszukana przez lekarkę

- Z jednej strony chcieli pokazać, że się troszczymy, zachowaliśmy tajemnicę lekarską. Ale zostawili wystarczająco dużo, aby karmić odwieczną narrację o kobiecie wariatce, histeryczce, wiedźmie, heksie - mówiła o działaniach policji pani Joanna. Jak przekazała, do zabezpieczenia marszu w Krakowie oddelegowani mieli zostać ci sami policjanci, którzy przeprowadzili kwietniową interwencję. - Oczywiście, że oni ich specjalnie wzięli. Ja nawiązywałam z nimi kontakt wzrokowy, a oni chyba mieli z tym problem - stwierdziła.

Kobieta wspominała także, jak przebiegały jej zeznania na policji w sprawie interwencji policji. - Ja też się czułam dziwnie, bo na policji mówię przeciwko policji - opowiadała pani Joanna. Jak wspomina, jedna z policjantek w pewnym momencie zwróciła uwagę na jej włosy i zaczęła je komplementować. - Ja tu mówię poważne rzeczy, a ona mówi "a czy pani ma botoks?". [...] Oni chyba naprawdę sądzą, że ja jestem tak głupia, że jak mi się powie, że ja jestem ładna, to ja uznam "a, no to okej, to są mili ludzie - co tam kazali mi te przysiady robić" - komentuje.

W kwestii pani doktor, która powiadomiła policję o aborcji, pani Joanna powiedziała, że przyznaje, że ma do niej żal. - Ona powiedziała mi, że rozmawiała z ratownikami medycznymi, a rozmawiała z policjantami. Ona wybrała powiedzieć mi inaczej i dokonała wolnego wyboru, że policjantom należy powiedzieć, że zrobiłam aborcję. Oczywiście, że czułam się oszukana - mówiła. - Jeśli ona ma takie czyste sumienie, to czemu nie pokazuje twarzy? (...) Mnie mnóstwo osób prosi, abym powiedziała jej imię i nazwisko, bo się boją, że trafią na tę lekarkę. Jeżeli masz czyste sumienie, to pokazujesz twarz - stwierdziła kobieta

Jak przekazała w wywiadzie, za tabletki poronne zapłaciła 330 złotych. Jak dodała, "uważa się za uprzywilejowaną", że stać ją było na ten wydatek. - Znam osoby, dla których te 330 złotych jest nie do zdobycia - opowiadała kobieta. Jak przyznała, jedna z policjantek podczas przesłuchania powiedziała jej, że "ta sprawa nie powinna tak wyglądać".

Prowadząca Agata Adamek pytała również panią Joannę, czy coś z tą sprawą dalej zamierza zrobić w sensie prawnym. - Z panią mecenas Ferenc [z fundacji FEDERA - red.] zastanawiamy się wspólnie jak to zrobić i co zrobić - powiedziała pani Joanna, podkreślając, że o takich sprawach trzeba mówić.

Joanna z Krakowa pojawiła się na proteście. "Byłam zaszczutym zwierzęciem"

Protesty w sprawie pani Joanny. "Ja tam już byłam zaszczutym zwierzęciem"

Sprawa pani Joanny wywołała poruszenie opinii publicznej. Kobieta podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. Kobiecie zabrano laptop, później także telefon. Według relacji pani Joanny, policja kazała jej również rozebrać się do naga, kucnąć i kaszleć, mimo że dalej krwawiła. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb.

We wtorek 25 lipca w kilku miastach w Polsce odbyły się protesty. Kobieta kolejny raz zrelacjonowała, co stało się po tym, jak skontaktowała się z lekarką po zażyciu tabletek poronnych. Opisała działania policjantów w szpitalu. - Kazali mi po badaniu ginekologicznym rozebrać się do naga, kucać, robić przysiad i kaszleć. Ja nie chciałam tego zrobić, bo czułam, że to jest uwłaczające. Oni pytali o mój telefon, więc to miało jakiś związek z tym - mówiła. - No i nie chciałam tego zrobić, ale powiedzieli, że jeśli nie oddam telefonu, to sami go zabiorą. No więc rozebrałam się do naga, tylko majtek nie chciałam zdjąć, bo miałam brudną podpaskę, krwawiłam - opowiedziała, a potem wykrzyczała łamiącym się głosem: Ja tam już nie byłam człowiekiem, ja tam już byłam zaszczutym zwierzęciem.

Oświadczenie policji ws. Joanny zniknęło ze strony. Pojawiło się inne