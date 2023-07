Koniec koszmaru. Po ponad dobie oczekiwania grupa polskich turystów wróciła z Rodos

Wśród pasażerów był Aleksander Pszoniak, reporter Informacyjnej Agencji Radiowej. Jak podkreślał, ruch lotniczy na Rodos odbywa się normalnie, choć lokalne lotnisko jest zatłoczone.

- To było dla nas jedno z najbardziej przykrych zaskoczeń, że samolotu nie było, a my nie potrafiliśmy i nie mogliśmy przebić takiego muru ciszy informacyjnej, żeby ktoś cokolwiek nam powiedział, żeby wyszedł przed te dwieście osób, które koczowały na lotnisku, i uczciwie powiedział. Gdy lecieliśmy samolotem kapitan i załoga przepraszali nas, mówili, że mamy prawo do rekompensaty - relacjonował.

"Lot był spóźniony 29 godzin, jedną noc spędziliśmy na lotnisku"

Nasz redakcyjny kolega, podobnie jak inni podróżujący samolotem linii Enter Air, zamierza złożyć reklamację. - Sprawa jest oczywista, lot był spóźniony 29 godzin, jedną noc spędziliśmy na lotnisku. Dopiero wczoraj w ciągu dnia touroperator zorganizował nam na kilka godzin hotel. Więc na tym lotnisku spędziliśmy zdecydowanie za dużo czasu. Zobaczymy - powiedział Aleksander Pszoniak.



Wcześniej przewoźnik wydał oświadczenie, w którym napisano, że opóźnienia w lotach na Rodos wynikają m.in. z "trudnej sytuacji operacyjnej spowodowanej pożarami".



W trwających od tygodnia pożarach na Rodos spłonęło około dziesięć procent terytorium wyspy. Niszczycielski żywioł doświadcza również inne greckie wyspy, a także kontynentalną część kraju, gdzie w pomoc zaangażowani są polscy strażacy.

W środę greckie władze prognozują wystąpienie "ekstremalnego ryzyka" związanego z pożarami w 6 na 13 regionów kraju. Do tej pory zginęły trzy osoby, w tym dwóch pilotów samolotu gaśniczego, który rozbił się wczoraj na wyspie Eubea.