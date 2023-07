Pożary w popularnych wśród Polaków kierunkach turystycznych. Polskie MSZ wydało specjalny komunikat

Z powodu bardzo wysokich temperatur w ostatnim czasie pożary wybuchły między innymi w Grecji, we Włoszech oraz w Turcji. W związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i zagrożeniami z tego wynikającymi polski MSZ wydał oświadczenie.

Zobacz wideo Pożar na Sycylii. Widok z Giardini-Naxox

MSZ: Ambasady będą na bieżąco informować o zagrożeniu pożarowym

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoim komunikacie przekazało, że placówki zagraniczne resortu informują o kolejnych przypadkach pożarów w popularnych wśród Polaków kierunkach turystycznych w krajach takich jak Chorwacja, Tunezja oraz Turcja.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki cały czas monitorują sytuację. Nasze ambasady będą na bieżąco informować o zagrożeniu pożarowym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych i stron internetowych" - przekazano w oświadczeniu.

Resort podkreśla, że za bezpieczeństwo podczas wyjazdów grupowych odpowiadają organizatorzy wycieczki. Jeśli nie wywiązują się ze swoich obowiązków, należy skontaktować się z odpowiednią placówką zagraniczną.

W trwających od tygodnia pożarach na Rodos spłonęło około 10 proc. terytorium wyspy. Niszczycielski żywioł doświadcza również inne greckie wyspy, a także kontynentalną część kraju, gdzie w pomoc zaangażowani są polscy strażacy. Na środę greckie władze prognozują wystąpienie "ekstremalnego ryzyka" związanego z pożarami w 6 na 13 regionów kraju. Do tej pory zginęły trzy osoby, w tym dwóch pilotów samolotu gaśniczego, który rozbił się wczoraj na wyspie Eubea.

Ponad doba oczekiwania na samolot i powrót do Polski z ogarniętej pożarami greckiej wyspy - tak dla około 180 turystów wyglądał koniec urlopu na greckiej wyspie Rodos. Ostatecznie samolot linii Enter Air wylądował na warszawskim Lotnisku Chopina we wtorek krótko przed północą.

- To było dla nas jedno z najbardziej przykrych zaskoczeń, że samolotu nie było, a my nie potrafiliśmy i nie mogliśmy przebić takiego muru ciszy informacyjnej, żeby ktoś cokolwiek nam powiedział, żeby wyszedł przed te dwieście osób, które koczowały na lotnisku, i uczciwie powiedział. Gdy lecieliśmy samolotem kapitan i załoga przepraszali nas, mówili, że mamy prawo do rekompensaty - relacjonował Aleksander Pszoniak, reporter Informacyjnej Agencji Radiowej.

Włochy. Nie żyje pięć osób w związku z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi

Co najmniej pięć osób zginęło, a kilkaset zostało rannych lub musiało opuścić swoje domy w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych we Włoszech. Na południu kraju strażacy walczą z pożarami lasów na Sycylii, podczas gdy na północy szaleją burze i ulewy.

Lokalne media podały, że sycylijskie Palermo zostało niemal otoczone przez pożary. Ogień szaleje w różnych miejscach wyspy. Rozprzestrzenianiu się kataklizmu sprzyjają rekordowo wysokie temperatury sięgające ponad 47 stopni.

Z lokalnych kurortów są ewakuowani turyści. Lotnisko w Palermo było zamknięte we wtorek z powodu zbliżającego się ognia. W domu w pobliżu lotniska znaleziono ciała dwóch osób. Jedna osoba zmarła, bo nie mogły do niej dotrzeć służby medyczne zatrzymane przez pożar. Ponad dwieście osób w Palermo i okolicach wymagało interwencji służb medycznych po zatruciu dymem. - Przez wiatr nie ma gdzie się schronić. Jak grzeje słońce, można się schronić pod drzewem, ale wiatr dosięgnie cię dosłownie wszędzie. Temperatura w nocy praktycznie nie spada - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl Katarzyna van Rooijen-Juszczak, korespondentka Jednego Newsa Dziennie, która przebywa obecnie na Sycylii.

Z kolei na północy kraju przechodzą gwałtowne burze z ulewami. Huraganowy wiatr, którego prędkość sięgała stu kilometrów na godzinę, wyrywał drzewa z korzeniami i zrywał dachy z budynków. W niektórych miejscach grad wielkości piłek tenisowych ranił ludzi, niszczył pola uprawne i samochody. 16-letnia dziewczynka zginęła na obozie harcerskim w okolicy miasta Brescia, po tym jak drzewo upadło na namiot. W Lissone na północ od Mediolanu drzewo przygniotło kobietę. W Mediolanie piętnastowieczny zamek Sforzów został zamknięty dla turystów z powodu uszkodzeń wywołanych burzami. Władze Lombardii zaapelowały do mieszkańców i turystów, aby pozostali w budynkach.

