Zatrzymano 35-letniego Polaka. Mężczyzna był poszukiwany w sprawie zabójstwa w Hiszpanii

Wspólna praca policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i przedstawicieli Centralnej Sekcji Poszukiwań Celowych WPiIO Komendy Głównej Policji umożliwiła ustalenie miejsca pobytu mężczyzny objętego europejskim nakazem aresztowania. 35-latek został zatrzymany 19 lipca bieżącego roku na terenie powiatu kościerskiego, którego był mieszkańcem.

Był poszukiwany w Hiszpanii. 35-latek podejrzany o zabójstwo wpadł w ręce policjantów z Gdańska

35-latek zdawał sobie sprawę z tego, że jest poszukiwany przez organy ścigania, dlatego ukrywał się w jednym z mieszkań zlokalizowanych w powiecie kościerskim. W momencie konfrontacji z funkcjonariuszami był bardzo zaskoczony i nie próbował stawiać oporu przed zatrzymaniem. Powodem wydania europejskiego nakazu aresztowania mężczyzny było podejrzenie o dokonanie przez niego zabójstwa na terenie Hiszpanii.

Miał dokonać zabójstwa i kradzieży samochodu. Próbował ukrywać się w Polsce

35-latek miał w marcu tego roku, we współpracy z obywatelem Czech, dokonać zabójstwa innego mężczyzny narodowości czeskiej. Podejrzany miał również ukraść pojazd marki mercedes, którego prawnym właścicielem była zamordowana ofiara. Drugi z rzekomych sprawców został już wcześniej złapany w innym kraju przez tamtejsze służby zaledwie tydzień po podjęciu ucieczki z Hiszpanii. Za sprawą wniosku złożonego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, 35-latek trafił do tymczasowego aresztu, gdzie pozostanie do czasu wydania decyzji o jego ekstradycji.