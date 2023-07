Tajemnicze kosze na plażach. Lepiej ich nie dotykać. WWF apeluje: Zachowaj dystans!

Wbrew pozorom metalowych klatek nie wyrzuciło morze. Zostały zamontowane przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska i Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Kosze mają chronić miejsca lęgowe sieweczek obrożnych, które zakładają gniazda bezpośrednio na piasku.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja pomogła zabłąkanym łabędziom. Ptaki zostały odprowadzone do wody

Tajemnicze kosze na plażach. WWF apeluje: Zachowaj dystans!

Sieweczka obrożna jest to ptak wielkości szpaka, którego najłatwiej rozpoznać po pomarańczowych nogach, pomarańczowym dziobie z czarnym końcem. Na wierzchniej stronie skrzydeł ma biały pas. Jak zaznaczają ekolodzy, jej populacja z każdym rokiem maleje. Obecnie nie przekracza 250-300 par lęgowych, a populacja pomorska - ok. 60 par. WWF razem z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING, podejmuje działania na rzecz gatunku i już w kwietniu rozkłada druciane kosze ochronne. Sprzątane są we wrześniu, gdy sieweczki odlecą na zimowiska.

"Widziałeś kiedyś taki kosz? Nie ma ich na wszystkich plażach. Sieweczki wybierają mniej oblegane przez ludzi plaże, spokojniejsze miejsca, gdzie są w stanie wychować potomstwo. Jeśli widzisz na plaży taki kosz, zachowaj od niego odpowiedni dystans. Jaki dokładnie? Kosz otacza płotek z patyków i sznurka (zazwyczaj jest to ok. 30-50 m od kosza). Przy ogrodzeniu są też tablice informacyjne. Ale, ale! Nie plażuj bezpośrednio przy płotku, zachowaj dodatkowo dystans 20 m" - piszą na Facebooku przedstawiciele WWF.

W Czechach samice bociana białego tworzą parę i szokują ornitologów

Ptaki opuszczają gniazdo, by odciągnąć zagrożenie

Sieweczki obrożne potrafią skutecznie odciągnąć drapieżnika. Widząc człowieka lub zwierzę, wychodzą z gniazda i próbują zwrócić na siebie uwagę. Udają, że są ranne, chore lub wyczerpane. Wszystko po to, aby odciągnąć zagrożenie od lęgu.

Wrony terroryzują mieszkańców Warszawy. "Czułam jej pazury we włosach"

"Pozostawione bez opieki jaja mogą ulec przegrzaniu lub wychłodzeniu (w zależności od pogody) i pisklęta się nie wyklują. Zachowanie odpowiedniego dystansu umożliwi ptakom spokojne wysiadywanie jaj. Dodatkowo po wykluciu pisklęta przez pewien czas przebywają w rejonie ogrodzenia, gdzie mają więcej spokoju" - wyjaśniają przedstawiciele WWF.