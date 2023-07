Gdzie jest burza? Intensywne opady, silny wiatr, a nawet grad. Wydano alerty IMGW i RCB

- Nad południowo-wschodnią Polskę nasuwa się od południa szeroki, deszczowy front atmosferyczny - poinformowała we wtorek (25 lipca) synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. IMGW wydało alerty drugiego i pierwszego stopnia. Zagrożeniem będą: burze, intensywne opady, silne porywy wiatru (nawet do 100 kilometrów na godzinę), a także grad.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało we wtorek (25 lipca) alerty mieszkańcom trzech województw:

podkarpackiego, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, brzozowskim, rzeszowskim, Rzeszów, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, łańcuckim;

małopolskiego, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim;

lubelskiego, w powiatach: hrubieszowskim, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim.

W regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru nawet do 100 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia obowiązują do wtorku do godz. 21.

IMGW. Alert pierwszego stopnia - burze z gradem

Żółte ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;

świętokrzyskim, w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim i kazimierskim;

lubelskim, w powiatach: włodawskim, chełmskim, Chełm, krasnostawskim, lubelskim, Lublin, kraśnickim, janowskim;

podkarpackim, wszędzie, gdzie nie obowiązują alerty drugiego stopnia;

małopolskim, w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, brzeskim, bocheńskim, proszowickim, wielickim, limanowskim, myślenickim, suskim, wadowickim, krakowskim, Kraków.

Alerty stracą ważność we wtorek (25 lipca) o godz. 21.

Silny deszcz z burzami. Alert IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami objęte zostały województwa: