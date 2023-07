Polacy chcą legalnej aborcji, ale władza wie lepiej. Nowy sondaż nie pozostawia wątpliwości

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych dla serwisu StanPolityki.pl, 56,73 proc. respondentów uważa, że niezależnie od przyczyny kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia. Z tego 28,17 proc. wybrało odpowiedź "absolutnie tak", 17,27 proc. - "tak", a 11,29 proc. - "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 34 proc. ankietowanych, z czego 16,83 proc. odparło "absolutnie nie", 7,93 proc. - "nie", a 9,24 proc. - "raczej nie". Z kolei 9,27 proc. wybrało opcję "ani tak, ani nie".

Sondaż ws. prawa do aborcji

Z sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych wynika, że wśród mieszkańców wsi aż 50,57 proc. osób popiera legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży bez względu na przyczynę. Sprzeciwia się temu 39,49 proc. respondentów, a prawie co dziesiąty nie ma zdania w tej sprawie. Natomiast wśród Polaków z miast powyżej 500 tys. mieszkańców 66,9 proc. osób jest za legalną aborcją do 12. tygodnia ciąży. Przeciwnikami takiego rozwiązania jest 25,82 proc. badanych, a 7,28 wybrało opcję "ani tak, ani nie".

Jak to wyglądało rok temu?

StanPolityki.pl porównał te dane do odpowiedzi Polaków sprzed roku. Wówczas 56,11 proc. było za legalną aborcją do 12. tygodnia ciąży, a 34,95 proc. było przeciw. Natomiast 8,94 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedzi. Widać zatem, że w ogólnych wynikach niewiele zmieniło się od kwietnia 2022 roku. "Zmianę widać jednak w rozłożeniu głosów, szczególnie w przypadku najbardziej skrajnych odpowiedzi" - podkreśla portal. Popatrzmy więc:

opcję "absolutnie nie" w 2022 roku wybrało 13,80 proc. (2023: 16,83 proc.) ;

; "nie" - 12,57 proc. (7,93 proc.);

"raczej nie" - 8,58 proc. (9,24 proc.);

"absolutnie tak" - 24,92 proc. (28,17 proc.);

"tak" - 19,11 proc. (17,27 proc.);

"raczej tak" - 12,08 proc. (11,29 proc.).

"Aborcja będzie odgrywać ważną rolę na jesieni i wpływać na wybory Polaków"

Wyniki sondażu skomentował Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. - Jeśli wybrać jedno wydarzenie, które najmocniej przez osiem lat rządów PiS wpłynęło na notowania partyjne, to byłby to właśnie temat aborcji i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Żadna sprawa tak mocno nie wpłynęła na spadek poparcia dla PiS, jak właśnie aborcja - podkreślił. Jak dodał, to właśnie aborcja jest kwestią, wobec której najbardziej zmieniły się opinie w społeczeństwie. Łukasz Pawłowski wyjaśnił:

Przed wyrokiem TK poparcie dla legalnej aborcji do 12. tygodnia, czyli liberalizacji przepisów chciała około jedna trzecia Polaków, dziś jest to mocno ponad połowa. Dla polskiej polityki ma to kluczowe znaczenie, choćby dlatego, że zdecydowana większość wyborców opozycji liberalizacji chce, a nie wszyscy liderzy opozycyjnych partii z tym faktem się pogodzili. (...) Jesteśmy o tym przekonani, że aborcja będzie odgrywać ważną rolę na jesieni i wpływać na wybory Polaków, szczególnie po opozycyjnej stronie.

We wtorek w całej Polsce odbywają się protesty pod hasłem "Solidarnie z Joanną". Największy z nich odbędzie się w Krakowie przy ul. Królewskiej 4. "Jedziemy pokazać naszą solidarność i wsparcie pani Joannie, która stała się kolejną ofiarą polskiego systemu opresyjności, obsesji związanej ze słowem 'aborcja', a także przekraczania wszelkich granic przez policję" - poinformował Ogólnopolski Strajk Kobiet w swoich mediach społecznościowych. Lista miast, w których odbędą się protesty, jest następująca: