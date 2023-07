Prymas Polski uderzył w Rydzyka i polityków. "Kościół to nie miejsce na wiec polityczny"

32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze w Częstochowie wywołała wiele emocji. Podczas wydarzenia nie zabrakło obecności polityków oraz wypowiedzi Tadeusza Rydzyka na temat Unii Europejskiej. Prymas Polski Wojciech Polak wypowiedział się na temat tego, czy polityka powinna być przedmiotem dyskusji podejmowanej przez Kościół.

Prymas Polski o polityce w Kościele: Kościół to nie miejsce na wiec, czy agitację polityczną

Prymas Polski został zapytany, co sądzi o udziale polityków rządowych w pielgrzymce Radia Maryja i słowach redemptorysty. - Tutaj odpowiedź daje prawo kanoniczne. Nie słyszałem o paragrafie, który umożliwia czy akceptuje użyczenie politykom ambony. Kościół to nie miejsce na wiec, czy agitację polityczną. To przestrzeń modlitwy i celebracji Eucharystii. Również Ewangelia nie może być instrumentalizowana na potrzeby kampanii. Zasada ta dotyczy Jasnej Góry, Lichenia, Gniezna, i każdego innego miejsca sakralnego, każdej świątyni bez wyjątku - powiedział prymas Polski Wojciech Polak w rozmowie z portalem Stacja7.

W związku ze zbliżającymi się wyborami prymas został zapytany o rolę i odpowiedzialność Kościoła w tym czasie. Wojciech Polak odpowiedział, że wszyscy Polacy są częścią społeczeństwa i mają obowiązek brać współodpowiedzialność za nie i czynnie uczestniczyć w wyborach. - Rola duchownych powinna ogniskować się na przypominaniu tych wartości, kształtowaniu sumień i wskazywaniu fundamentalnych zasad mających swoje źródło w Ewangelii. Nigdy nie powinniśmy mieszać się w bieżącą politykę, ani robić cokolwiek, co naraziłoby nas na taki zarzut - powiedział prymas.

Polityka na Jasnej Górze w Częstochowie. Kaczyński prosił o wsparcie PiS, a Rydzyk krytykował euro

Jak informowaliśmy, Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia na 32. pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze prosił o wsparcie PiS w kampanii wyborczej. Polityk przekonywał, że nie można oddać władzy tym, którzy "zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności, zniszczenie wszelki zasad, które przeszkadzałyby w realizacji ich planów".

Wcześniej Tadeusz Rydzyk wystąpił podczas religijnego spotkania na Jasnej Górze. Redemptorysta skrytykował w swojej wypowiedzi Niemcy, Unię Europejską i walutę euro. - Nie udało się w czasie drugiej wojny, nie udało się później, to teraz. Karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili to "ojro", jak to oni mówią, czyli euro - stwierdził. Ksiądz poruszył także wątek Polaków, którzy są za wprowadzeniem euro. - To takie sprzedawczyki. Honoru to nie ma. Godności nie ma - powiedział Rydzyk, który podczas spotkania przekonywał, że polityka nie jest przedmiotem jego wypowiedzi.