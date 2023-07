Sprawa Joanny z Krakowa wstrząsnęła Polską. Na dowód solidarności i wsparcia kobiety, we wtorek 25 lipca, w wielu miastach odbędą się protesty pod hasłem "Solidarnie z Joanną". W strajki przed siedzibami policji jest zaangażowany Ogólnopolski Strajk Kobiet.

REKLAMA

Zobacz wideo "Młode kobiety nie chcą rodzić dzieci w Polsce"

Protesty "solidarnie z Joanną" w całej Polsce. Gdzie odbędą się strajki?

Największy z protestów ma mieć miejsce w Krakowie przy ul. Królewskiej 4. "Jedziemy pokazać naszą solidarność i wsparcie pani Joannie, która stała się kolejną ofiarą polskiego systemu opresyjności, obsesji związanej ze słowem 'aborcja', a także przekraczania wszelkich granic przez policję" - poinformował Ogólnopolski Strajk Kobiet w swoich mediach społecznościowych. Lista miast, w których odbędą się protesty, jest następująca:

Gdańsk - Komenda Miejska Policji, ul. Nowe Ogrody 27, godz. 18:00,

Kielce - Komenda Wojewódzka Policji, ul. Seminaryjska 12, godz. 18:00,

Kraków - IV Komisariat Policji, ul. Królewska 4, godz. 18:00,

Ostrowiec Świętokrzyski - Skwer Praw Kobiet, al. 3 Maja, godz. 18:00,

Piotrków Trybunalski - Rynek Starego Miasta, godz. 18:00,

Poznań - Plac Wolności, godz. 18:00,

Rzeszów - Rynek, godz. 18:00,

Toruń - Komenda Miejska Policji, ul. Grudziądzka 17, godz. 17:00,

Warszawa - Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, godz. 18:00,

Szczecin - Komisariat Policji Niebuszewo, godz. 18:00,

Zielona Góra Plac Praw Kobiet, godz. 18:30.

"Jakie życzenia, polskie kobiety, mogłyby złożyć dziś policjantom? Dziękujemy za: gaz łzawiący, kotły, bicie, kopanie, ciągnięcie po asfalcie, szarpanie, blokowanie, aresztowanie i przewożenie z posterunku na posterunek, mandaty, grzywny i notoryczne spisywanie. Dziękujemy za to, że zamiast nas bronić i dawać poczucie bezpieczeństwa, staliście się wrogami kobiet" - oznajmił Ogólnopolski Strajk Kobiet. Ponadto zbierane są podpisy pod petycją o odwołanie komendanta Szymczyka.

Joanna z Krakowa dobitnie o prawie wyboru. "Nie czuję wstydu, czuję dumę"

Joanna z Krakowa była zaangażowana w protesty kobiet o dostęp do aborcji. "Kto ma decydować?"

Jak informowaliśmy w artykule wyżej, Joanna trafiła do szpitala w asyście policji po zażyciu tabletki poronnej. Funkcjonariuszki asystowały przy badaniu ginekologicznym, a funkcjonariusze zabrali kobiecie jej laptop oraz telefon. "Kto ma decydować o mojej macicy, jeśli nie ja sama? Trochę się czuję zażenowana, mówiąc te rzeczy, bo przecież to jest takie banalne i oczywiste. Dyskusja na temat tego, kto ma decydować, wydaje się głupawa. No oczywiście, że kobiety" - napisała kobieta w swoich mediach społecznościowych i poinformowała, że brała udział w protestach kobiet o dostęp do aborcji. "Nie powinno nikogo dziwić, że jest to dla mnie ważne" - napisała Joanna.