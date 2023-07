Zapadła decyzja ws. nalotu CBA na gabinet ginekologiczny w Szczecinie. "Niedopuszczalne"

W styczniu w trakcie godzin otwarcia agenci CBA niespodziewanie wkroczyli do gabinetu ginekolożki Marii Kubisy i zabrali stamtąd dokumentację medyczną pacjentek, obejmującą blisko 30 lat pracy gabinetu. Według szczecińskiego sądu nie było podstaw do takiego działania CBA.

Szczecin. Sąd wydał decyzję ws. przejęcia kart medycznych pacjentek dr Marii Kubisy przez agentów CBA

Akcja została przeprowadzona 9 stycznia 2023 roku przez CBA oraz Prokuraturę Regionalną w Szczecinie w gabinecie dr Marii Kubisy. W piątek 21 lipca Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód wydał decyzję w tej sprawie, po tym jak ginekolożka złożyła zażalenie na działania zagrażające zdrowiu kobiet.



- Sąd stwierdził, że były podstawy do przeszukania gabinetu. Natomiast nie było podstaw do rekwirowania dokumentacji medycznej wszystkich pacjentek - przekazał adwokat Rafał Gawęcki, reprezentujący ginekolożkę. Podkreślił, że naruszono dobra osobiste pacjentek dr Kubisy.

- To postanowienie sądu oprócz satysfakcji nic mi nie daje - powiedziała dr Maria Kubisa. - Sytuacja kobiet w Polsce jest fatalna i coraz gorsza. Państwo jest terrorystyczne. Zaczęło się od dyskryminacji kobiet, a skończy na terrorze wobec nas wszystkich. Tak działają dyktatury - dodała.



Pacjentki na podstawie postanowienia sądu mogą teraz wystąpić na drogę sądową. Ginekolożce nie postawiono do tej pory żadnych zarzutów - poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Szczecin. Przejęto dokumentację medyczną pacjentek dr. Kubisy. Uniemożliwiono dalsze leczenie

Przeszukanie w gabinecie lekarki miało związek "ze śledztwem ws. pomocnictwa w przerywaniu ciąży przy zastosowaniu farmakologicznego środka poronnego" - przekazał prokurator Marcin Lorenc, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w rozmowie z "GW". Nie chodziło o ciążę, która zagrażała życiu kobiety czy była wynikiem gwałtu.



- Chodzi też o czyn z zakresu prawa farmaceutycznego, polegający na wprowadzaniu do obrotu środków medycznych, środków leczniczych, które nie posiadają odpowiednich atestów i nie są dopuszczone do obrotu w Polsce. Chodzi o podejrzenie stosowania środka poronnego, który nie jest do użytku w Polsce dopuszczony - powiedział rzecznik.

Lekarka podkreślała, że prokurator chciał uzyskać informacje dotyczące konkretnej osoby, która nie była jej pacjentką. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Prokuratura Regionalna w Szczecinie zajmuje się śledztwem w sprawie pomocy w przerywaniu ciąży dzięki farmakologicznego środka poronnego.

Działania przeprowadzone przez CBA oraz prokuraturę wywołały oburzenie, ponieważ organy ścigania miały dostęp do dokumentacji, która nie była objęta śledztwem prokuratury. Po przeprowadzonej akcji w gabinecie prokurator miał dostęp do wszystkich informacji dotyczących pacjentek - przetrzymywał je blisko dwa miesiące. Zostały przez niego zwrócone dopiero po nagłośnieniu sprawy przez pacjentki oraz media.