Część środków przeznaczonych na pomoc dla zwierząt uchodźców z Ukrainy, które także trafiły do Polski, miała do nich nie dotrzeć - wynika z zawiadomienia do prokuratury, o którym informuje "Rzeczpospolita". Chodzi o Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie pod Warszawą i działający tam punkt pomocy dla zwierząt. Według organizacji, które złożyły zawiadomienie, pieniądze miało sprzeniewierzyć Stowarzyszenie Polska 2050 Szymona Hołowni. Polityk nazywa to "plugawymi oszczerstwami" i zapowiada kroki prawne.

