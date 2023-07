Według zapowiedzi synoptyków IMGW od rana 25 lipca w przeważającej części kraju będą występować niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Głównymi zagrożeniami będą silny wiatr, intensywne opady deszczu czy grad.

Pogoda. Synoptycy wydali ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami z gradem na południu Polski

We wtorek w przeważającej części kraju mogą pojawić się "przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie oraz lokalnie na północy także burze" - przekazali w komunikacie synoptycy IMGW.

W tracie burz suma opadów może wynieść od 20 mm do 40 mm na krańcach południowych, porywy wiatru mogą wynieść nawet 70 km/h. "Temperatura od 19 st. C na północy i w rejonach podgórskich do 29 st. C na wschodzie" - poinformowali synoptycy.

Eksperci wydali również ostrzeżenia II stopnia przed burzami z gradem, które obowiązują do 25 lipca do godz. 21.00. Dotyczą one województw:

lubelskiego, powiaty: hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego,

podkarpackiego, powiaty: lubaczowski, jarosławski, przeworski, leżajski, rzeszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, brzozowski, przemyski, bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski,

małopolskiego, powiaty: gorlicki, nowosądecki, nowatorski.

Sieć Obserwatorów Burz poinformowała o możliwości wystąpienia trąby powietrznej na południu kraju. "Głównym zagrożeniem ponownie będą silny wiatr, nawalne opady deszczu i możliwość opadów większego gradu. Możliwe pojawienie się trąby powietrznej" - przekazano.

W ciągu dnia temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C na Pomorzu i Podhalu. Natomiast w centrum kraju oraz na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 28 st. C.

Pogoda. Silne Burze przeszły przez Polskę

Intensywne burze przeszły nad Polską już w poniedziałek 24 lipca. Najsilniejsze opady deszczu pojawiły się m.in. na Pomorzu, w północnej Wielkopolsce, Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie. W Gorzowie Wielkopolskim wiele dróg zostało zalanych.

W Tychach w woj. śląskim również zanotowano wiele uszkodzeń spowodowanych przez intensywne burze, podczas których pojawił się również grad.

"W dwóch przypadkach powalone drzewa upadły na pojazdy. Mieliśmy też jedno zgłoszenie dotyczące uszkodzonego dachu budynku" - przekazał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, cytowany przez Wirtualną Polskę.