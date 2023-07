Do zdarzenia doszło 29 czerwca na terenie Wrocławia. "Kierowca pojazdu świadczącego usługi przewozowe doprowadził do obcowania płciowego wykorzystując stan psychofizyczny podróżującej nim 26-letniej pasażerki" - przekazała st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Według portalu tuwroclaw.com chodzi o kierowcę Ubera. Następnie 28-letni mężczyzna okradł kobietę.

Wrocław. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o gwałt

Mundurowi zatrzymali kierowcę jeszcze tego samego dnia. "Dzięki temu, że pokrzywdzona szybko zgłosiła całe zdarzenie funkcjonariuszom, policjanci mogli zebrać istotne dowody i materiały, które świadczyły o możliwości popełnienia tego czynu. Drobiazgowa analiza i weryfikacja wszystkich danych oraz dobre rozpoznanie środowiska przestępczego zaowocowały zatrzymaniem osoby w tej sprawie" - podkreśliła funkcjonariuszka z wrocławskiej policji.

Prokuratura Wrocław-Krzyki Zachód przedstawiała 28-latkowi zarzuty - m.in. dot. przestępstwa z art. 198 Kodeksu karnego, czyli seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub bezradności - i wystąpiła z wnioskiem o areszt. Prokurator podkreślał, że czyn ten jest zagrożony wysoką karą pozbawienia wolności (do 8 lat), dlatego też sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o tymczasowym zatrzymaniu kierowcy.

"Policjanci przypominają o tym, żeby jeśli jest to możliwe starać się podróżować w grupie. Bądźmy też w stałym kontakcie z osobą bliską w trakcie samego przejazdu oraz po jego zakończeniu. Możemy też udostępnić zaufanej osobie trasę przejazdu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzenia co do złych intencji osoby wykonującej usługę transportu prosimy o natychmiastowy kontakt z numerem alarmowym 112" - zaapelowała st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Portal tuwroclaw.com otrzymał oświadczenie ws. od Ubera. "Opisana sytuacja jest niedopuszczalna i jesteśmy bardzo poruszeni tym co spotkało pasażerkę. W momencie, gdy dowiedzieliśmy się o zaistniałej sytuacji, natychmiast podjęliśmy czynności wyjaśniające oraz podjęliśmy współpracę z Prokuraturą. Udzieliliśmy organom ścigania wszelkich informacji pomocnych w prowadzeniu śledztwa i ujęcia sprawcy, jak również usunęliśmy dostęp tego kierowcy platformy Uber. Uber stosuje politykę zerowej tolerancji dla łamania prawa i przemocy, także seksualnej" - podkreślono.

