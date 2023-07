Poniedziałkowe burze zawładnęły sytuacją na polskim niebie. Wyładowań atmosferycznych, silnych opadów deszczu, a nawet gradu mogli doświadczyć już m.in. mieszkańcy Śląska, woj. opolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, a nawet regionów centralnych. IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne, których zasięg pokrywa się z niemal całą powierzchnią kraju.

IMGW ostrzega przed burzami. Pioruny zobaczymy w prawie całym kraju

Według przewidywań IMGW chmury niosące gwałtowne burze skupią się przede wszystkim na południu Polski. Z tego względu ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia wydano dla woj. małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Obowiązują one do godziny piątej rano we wtorek.

W pozostałej części kraju ogłoszono ostrzeżenie pierwszego stopnia, które w zależności od regionu straci ważność najpóźniej o godzinie siódmej nad ranem dnia następnego. We wszystkich alertach przewidziano także możliwe opady gradu. Wiatr wiejący w trakcie burz może osiągać w porywach do nawet 80 km/h.

Pogoda długoterminowa. Po tropikalnych upałach nadejdą niebezpieczne burze

Spokojnie spać będą mogli jedynie mieszkańcy Podlasia i skrajnie wschodnich terenów woj. warmińsko-mazurskiego. Alerty o możliwym zagrożeniu wycofano też dla w. dolnośląskiego, przez które przetoczyła się wcześniej fala wyładowań atmosferycznych.

Aktualny stan ostrzeżeń wydawanych przez IMGW można śledzić tutaj.

Polskim niebem zawładnęły burze. Internauci wymieniają się nagraniami niebezpiecznych zjawisk

Szczególnego gniewu matki natury doświadczyli w poniedziałek mieszkańcy Tychów. Szalejący tam żywioł łączył w sobie zarówno burzę, ulewne opady deszczu, jak i grad, który był "wrzucany" przez wiatr na tamtejsze balkony, dobijając się przy tym do okien. Nawałnica zrzucała również drzewa na stojące w pobliżu samochody.

Burze gwałtowny przebieg miały też w woj. pomorskim. W miejscowości Nakla ograniczyły one widoczność za sprawą ściany deszczu powstałej w trakcie ulewy. Mimo dziennej pory za sprawą chmur zrobiło się tam zupełnie ciemno.