Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Jak podaje Onet, pracownicy Starostwa Powiatowego w Zakopanem otrzymali paczkę, w której znajdowała się odcięta głowa świni. Portal podkreśla, że do przesyłki nie zostały dołączone żadne szczegółowe informacje. Nikt też wcześniej nie kontaktował się telefonicznie z urzędem w tej sprawie. Na paczce znajdował się jedynie napis: "Kościelisko nie należy do..." - w miejscu kropek wpisano imię i nazwisko jednego z urzędników.

O zdarzeniu została powiadomiona policja. - Potwierdzam, że dziś około godz. 13:00 do Starostwa Powiatowego w Zakopanem przyszła nietypowa przesyłka, do której zostaliśmy wezwani. Sprawdzamy, kto jest jej nadawcą. Więcej nie mogę na tę chwilę zdradzić - przekazał Onetowi Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Zakopane. Paczka ze świńską głową trafiła do urzędu

Sprawy nie komentuje starosta tatrzański Piotr Bąk, który jest na urlopie. Natomiast jego zastępca podkreślił, że wskutek zdarzenia urzędnicy nie mogli normalnie pracować. - Nie wiem, kto i co chciał tym osiągnąć. Osiągnął tyle, że terminy przesunęły się jeszcze dalej minimum o ten jeden dzień powiedział w rozmowie z portalem Władysław Filar.

Onet ustalił, że paczka była zaadresowana na nazwisko jednej z pracownic wydziału budownictwa. Serwis podkreśla, iż jest ona urzędniczką wyższego szczebla, która na co dzień zatwierdza projekty budowlane oraz wydaje pozwolenia na budowę.

Na razie nie wiadomo, dlaczego ktoś wysłał świński łeb w paczce. Onet jednak zaznacza, że od lat mieszkańcy skarżą się, że wydział budownictwa zakopiańskiego urzędu działa zbyt wolno.

