Ostrzelano pracownicę TV Republika. Sakiewicz łączy to z Tuskiem, policja mówi o "plastikowych kulkach"

- Kilkadziesiąt minut temu do pracownicy administracyjnej TV Republika z budynku naprzeciwko stacji oddano strzały z broni pneumatycznej - powiedział Polskiej Agencji Prasowej redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz. Jak dodał, strzałów było co najmniej sześć. - Na szczęście żaden nie trafił do celu - dodał.

O zdarzeniu - co zaznaczył - została poinformowana policja, która już podjęła działania w tej sprawie.

Sakiewicz, cytowany przez PAP, stwierdził, że atak ten jest "czynem nienawiści". - Nie mam cienia wątpliwości, że taka zajadłość w celowaniu do naszych pracowników nie jest przypadkowa. Najwyraźniej zapowiadana brutalizacja przez Donalda Tuska przybiera na sile. Szczególnie wobec dziennikarzy, którzy są krytyczni wobec niego. Należy mu pogratulować skuteczności - stwierdził.

Nieco inny komunikat przekazała "Gazecie Wyborczej" policja. - Nie potwierdzam informacji o rzekomym ostrzelaniu siedziby Telewizji Republika albo znajdujących się pod nią osób - powiedział oficer prasowy KRP Śródmieście Robert Szumiata.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak odesłał do komisariatu na Woli. Tam potwierdzono, że przyjęte zostało zgłoszenie od kobiety, do której miały paść strzały. - Wytypowaliśmy lokal, z którego mogły paść strzały, i zatrzymaliśmy mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. W mieszkaniu znaleziono plastikowe kulki, które mogły zostać użyte. Zostały one zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Sprawę traktujemy priorytetowo - przekazała "GW" Marta Sulowska z wolskiej policji. Na razie nie wiadomo więc, z jakiej broni padły strzały.

Ktoś strzelał do pracownicy TV Republika. Manasterski wskazuje na "nienawiść" szerzoną przez Tuska

W podobnym tonie wypowiedział się Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. - To jest oczywiście zdarzenie bardzo niepokojące, dlatego że przeciwnik polityczny prawej strony politycznej szerzy ślepą nienawiść. Nienawiść, która niestety jest coraz bardziej intensywna i coraz bardziej wzmacniana przez Donalda Tuska i jego kolegów - powiedział, jak cytuje niezalezna.pl, w rozmowie z TVP Info.

Stwierdził również, że były premier i jego środowisko "nie potrafią wygrać wyborów, więc rośnie frustracja i tą frustracją dzielą się ze swoimi wyborcami". - Mało tego, cały czas podnoszą temperaturę sporu politycznego, ale w sposób absolutnie prymitywny. Właściwie to nawet nie jest spór polityczny, bo spierać się trzeba o coś, a tutaj nie ma sporu, tu jest bunt, kreowanie złości - szczególnie w stronę dziennikarzy i mediów - zaznaczył i dodał, że ataków na pracowników mediów miało być w ostatnim czasie wiele. - Mamy się bać, takie jest przesłanie tych strzałów, które się dzisiaj rozległy - powiedział.

Przypomnijmy, Tomasz Sakiewicz i Miłosz Manasterski są jednymi z najbardziej aktywnych komentatorów w TVP.