Wesele za ponad 30 tys. zł. Tu odbyło się przyjęcie ślubne córki ministra Czarnka

Julia, córka ministra edukacji i nauki, wzięła ślub w parafii świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie. Ceremonię poprowadził kardynał Gerhard Müller z Niemiec. Rozpoczęcie przez nowożeńców nowej wspólnej drogi życia uświetniło wesele wyprawione w dworku pod miastem.

Cenom zorganizowania tam przyjęcia przyjrzał się "Fakt".

Córka Przemysława Czarnka świętowała w dworku pod Lublinem

W ofercie dworku znajdują się trzy warianty wesela. Najtańszy to koszt 260 zł za osobę. Oznacza to, że za wesele obejmujące 100 gości zapłacimy 26 tys. zł. W tej cenie zawiera się zupa, danie główne, 11 zimnych przekąsek oraz owoce. Druga opcja za 280 zł na osobę, to jest 28 tys. zł za wyprawienie wesela na 100 gości, daje dodatkowy stół wiejski. Najdroższy wariant to koszt aż 350 zł za gościa, a więc w sumie 35 tys. zł, jeśli planujemy zaprosić 100 osób. Wesele jest wtedy bogatsze o stół słodki i alkohol w formie wódki.

Do tego należy doliczyć również między innymi koszta związane z wynajęciem zespołu grającego. Może on pochodzić zarówno z rekomendacji domu weselnego, jak i z naszego własnego rozeznania.

Za ceremonię ślubną córki ministra Przemysława Czarnka odpowiadało sześciu duchownych. Głównym prowadzącym był niemiecki kardynał Gerhard Müller, który ma być według "Faktu" blisko związany z rodziną Czarnków. Duchowny reprezentuje nurt konserwatywny i jest znany ze swojego krytycznego nastawienia do społeczności LGBT+.