Joanna z Krakowa dobitnie o prawie wyboru. 'Kto ma decydować o mojej macicy, jeśli nie ja sama?'

"Jak setki tysięcy kobiet w Polsce brałam udział w protestach kobiet o dostęp do aborcji" - tak rozpoczęła swój najnowszy wpis na Instagramie Joanna z Krakowa.

Kto ma decydować o mojej macicy, jeśli nie ja sama? Trochę się czuję zażenowana, mówiąc te rzeczy, bo przecież to jest takie banalne i oczywiste. Dyskusja na temat tego, kto ma decydować, wydaje się głupawa. No oczywiście, że kobiety

- pisze dalej mieszkanka Krakowa.

W swoim wpisie odniosła się również do prób podważania jej wiarygodności - m.in. przez polityków obozu władzy, którzy przywołują argument, że opisywana przez nią sprawa "jest odgrzewana po trzech miesiącach".

"Jaką wiarygodność mają anty-aborcyjni politycy w mojej sprawie?" - odpowiada im retorycznym pytaniem kobieta. Joanna przyznaje, że nagonka bywa dla niej trudna, ale to, co dziś czuje, to przede wszystkim duma.

Nie czuję wstydu, że zrobiłam aborcję, nie wstydzę się swojej seksualności. Domyślam się, że przez to jestem ucieleśnieniem koszmarów skrajnej prawicy i policjantów machających pałkami. Wiele rzeczy nie byłam w stanie przewidzieć, bo po prostu nie przyszłoby mi na myśl, że można sięgać po tak niskie środki w walce z kobietami"

- przyznaje. Na końcu krótko odnosi się do marszu, którego organizację ogłosił Donald Tusk. I zaprasza na zapowiedziany na wtorek protest przed siedzibą krakowskiej policji.

Sprawa Joanny z Krakowa. "Zostałam okłamana"

Przypomnijmy - 18 lipca w "Faktach" TVN wyemitowano materiał, w którym opowiedziano historię Joanny. Kobieta pod koniec kwietnia podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci.Kobiecie zabrano laptopa, później także telefon - wynika z relacji. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został pouczony o karze za nieuzasadnione wezwanie służb. Lekarzy wylegitymowano, a Joannę zabrano do innego szpitala, gdzie czekał kolejny patrol policji - dowiadujemy się z materiału.

W ubiegły czwartek policja zorganizowała konferencję prasową poświęconą tej sprawie. Prowadzący spotkanie z mediami komendant główny policji Jarosław Szymczyk stwierdził, że jedynym powodem interwencji policji było zagrożenie życia pacjentki. Lekarka w zapisie rozmowy, która została przytoczona na konferencji, przekazuje, że jej pacjentka dzwoniła do niej z wiadomością, iż 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie, bo zrobiła straszną zbrodnię, a chłopak ją zostawił'. Szymczyk tłumaczył, że za zgodą lekarzy i w ich obecności dokonano przeszukania pani Joanny w celu zabezpieczenia telefonu komórkowego i pod kątem tego, czy posiada te substancje, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Komendant główny policji poinformował również, że funkcjonariusze "nie przeszkadzali w wykonywaniu działań medycznych", a Joanna nie była ani przez chwilę zatrzymaną. Kobieta odniosła się do informacji przekazanych przez szefa polskiej policji w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". "Zostałam okłamana. Nagranie zgłoszenia lekarki potwierdza, że pani doktor mówi do mnie, że rozmawia z pogotowiem, tymczasem rozmawiała z policją. Nie powiedziała mi tego. Sądziłam, że przyjedzie do mnie lekarz, który mi pomoże, bo tak mówiła pani doktor" - mówi w rozmowie z gazetą Joanna. Podkreśla, że na jej złe samopoczucie, tak fizyczne i psychiczne, miało wpływ wiele czynników – nie tylko usunięcie ciąży.

