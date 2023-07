Ogromny pożar w Chlastawie. Spaliło się około 50 hektarów. Do akcji włączono samoloty gaśnicze

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 24 lipca. W miejscowości Chlastawa (powiat świebodziński) doszło do pożaru - zapłonęły pola zbóż. Około godziny 11:40 wpłynęło zgłoszenie do służb.

Ogromny pożar w Chlastawie. W akcji brało udział 22 zastępów straży pożarnej

- Obecnie trwa dogaszanie. Pożar już się nie rozprzestrzenia, nie zwiększa się jego powierzchnia. Na miejscu znajdują się jeszcze zastępy straży pożarnej - poinformował w rozmowie z Gazeta.pl kpt. Radosław Cieśla, zastępca oficera prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie. - Pożar rozpoczął się na uprawie zbóż, w międzyczasie rozwinął się na okoliczny las - dodał Cieśla. Jak poinformował, na miejscu w szczytowej fazie pracowało 10 zastępów gaśniczych z województwa lubuskiego, 12 zastępów z województwa wielkopolskiego i 3 samoloty gaśnicze.

Zastępca oficera prasowego przekazał nam także, że w wyniku zdarzenia nikomu nie stała się krzywda. - Sytuacja jest pod kontrolą. Nikt nie ucierpiał. Żadne budynki nie są zagrożone - przekazał Radosław Cieśla. Szacuje się, że w sumie spaliło się około 50 hektarów. Straż pożarna zaznacza, że to dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie.

