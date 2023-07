Burze uderzą już w poniedziałek. Jest alert RCB i "pomarańczowe" ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek nad północno-zachodnią i południowo-wschodnią Polską przejdą burze, którym może towarzyszyć grad. Te najsilniejsze wystąpią w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Tam od godz. 14 w poniedziałek do godz. 5 rano we wtorek będą obowiązywały "pomarańczowe" ostrzeżenia IMGW. Swój alert dla mieszkańców tych regionów wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzi burza lub trąba powietrzna? Zobacz, jak się zachować!

"Prognozowanym burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (lokalnie do 40 mm) oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo nawet do 90 km/h. Możliwy także grad" - ostrzega RCB.

Burze w poniedziałek i wtorek. "Żółte" alerty dla innych regionów

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego (niższego) stopnia przed burzami. Będą obowiązywać najwcześniej od godz. 14 do godzin porannych w we wtorek, a dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, a częściowo także lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Tragedia w Tatrach Słowackich. Nie żyje wybitny polski wspinacz Jan Świder

Jak przygotować się na burzę? RCB radzi

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby przed burzą: