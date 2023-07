Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały ogłoszone 3 lipca. Pan Marcin z Warszawy w rozmowie z reporterką magazynu "Polska i Świat" poradził rodzicom, "by poświęcili chwilę swojego czasu i zgłosili chęć ich weryfikacji".

REKLAMA

Zobacz wideo Sztuczna inteligencja robi zadania z egzaminu ósmoklasisty. "Jestem w szoku"

Błąd w wyniku egzaminu ósmoklasisty. Y zamiast X, 80 proc. a nie 36

Córka pana Marcina z egzaminu z matematyki uzyskała 36 proc. Po weryfikacji wynik wyniósł 80 proc. Okazało się, że stworzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki system punktacji przy sprawdzaniu testu... pomylił szablony - uczennica pisała wariant X, który został sprawdzony na matrycy Y.

CKE "pożyczyła" grafikę na egzamin ósmoklasisty. Autor nic nie wiedział

Pan Marcin: Mamy biegać od szkoły do szkoły i przekonywać, że córka ma więcej punktów?

Listy osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych publikowane są 21 lipca, a uczennica o błędnym wyniku dowiedziała się 19 lipca. Pan Marcin o zaistniałej sytuacji poinformował w mediach społecznościowych.

"Słyszymy, że magiczny 'system' zliczania w szkołach jest zamknięty. Mamy teraz się zgłosić do Biura Edukacji, żeby poprawić zaświadczenie, a potem biegać od szkoły do szkoły i przekonywać, że córka faktycznie to ma więcej punktów niż w magicznym 'systemie'" - napisał na Twitterze, zwracając się bezpośrednio do Przemysława Czarnka.

"Jestem załamana po reformach Czarnka". "W MEiN wszystko jest do zmiany"

Przemysław Czarnek przeprosił. Trwa wyjaśnianie sprawy

"Szanowny Panie, poprosiłem już dyrektora CKE o wyjaśnienie tej jednostkowej sytuacji. Poprosiłem też o wskazanie przyczyn tej pomyłki, za którą przepraszam" - odpisał Przemysław Czarnek.

Przypominamy, uczniowie, którzy uważają, że ich praca została źle sprawdzona, mogą odwołać się od wyniku. W tym celu należy skierować wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.