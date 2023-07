Sprawa pani Joanny. Policjantów czekają konsekwencje? Szymczyk: Obecnie nic na to nie wskazuje

- Na ten moment nic nie wskazuje na to, żeby czynności miały zakończyć się sformułowaniem wniosków natury dyscyplinarnej czy karnej. Natomiast jeszcze nie możemy mówić o zamknięciu sprawy - mówił w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. - Wszystko to będzie polegało wnikliwej analizie przez najbliższe kilka dni. Moją intencją jest, żeby do końca tygodnia pojawiły się wnioski - zaznaczył.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk ogłosił kolejny marsz w Warszawie: Zorganizujemy "marsz miliona serc"

- Z materiałów, którymi dysponujemy na ten moment, nie potwierdza się polecenie, żeby pani Joanna miała kaszleć. Była próba kontroli osobistej, skontrolowania dolnej części bielizny i wynikało to z konieczności przeszukania pod kątem m.in. niebezpiecznych narzędzi - mówił gen. Szymczyk.

Jednocześnie Komendant Główny Policji odniósł się do pierwszego oświadczenia wydanego przez krakowską policję, w którym wskazano m.in., że "na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra, zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, iż 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie".

Oświadczenie policji ws. Joanny zniknęło ze strony. Pojawiło się inne

- Zdecydowanie nie zgadzam się z treścią tego oświadczenia, stąd m.in. to polecenie kierownictwa KGP, żeby to oświadczenie wycofać. Przekazałem komendantowi wojewódzkiemu policji w Krakowie, by wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które je przygotowały. (...) Było nieprofesjonalne i nie opierało się na faktach. Przede wszystkim ujawniało elementy tajemnicy lekarskiej, czego nie można było zrobić. Osoba, która doprowadziła do przedstawienia tego oświadczenia, poniesie konsekwencje - mówił Jarosław Szymczyk w "Gościu Wydarzeń".

Interwencja policji w krakowskim szpitalu

Pani Joanna to bohaterka materiału, który we wtorek wyemitowano w "Faktach" TVN. Kobieta zamówiła przez internet tabletki poronne. Jak wyznała dziennikarzom stacji TVN, zdecydowała się na taki krok, bo ciąża, o której marzyła, miała zagrażać jej zdrowiu. Pani Joanna skontaktowała się z psychiatrką. Ta zadzwoniła natomiast na numer alarmowy, ponieważ miała uznać, że zachodziło podejrzenie, że kobieta może targnąć się na życie. Wspomniała również o przeprowadzonej przez pacjentkę aborcji. Wtedy w domu kobiety zjawili się medycy i policja. - Czterech mężczyzn pilnowało jednej, przestraszonej kobiety. Utworzyło kordon wokół pacjentki, utrudniało nam to pracę. Oni nie byli w stanie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - mówił w rozmowie z "Faktami" TVN lekarz oddziału ratunkowego Szpitala Wojskowego w Krakowie, do którego trafiła pani Joanna.

Po tych wydarzeniach pani Joanna została przetransportowana na oddział ginekologiczny w innym szpitalu. - Do tej pory nie rozumiem, czemu znalazłam się na oddziale ginekologicznym. Aborcja farmakologiczna, którą wykonałam, mi nie zagrażała. Nie potrzebowałam tego rodzaju opieki - powiedziała. Relacjonowała, że dwie funkcjonariuszki kazały jej się rozebrać, "robić przysiady i kaszleć".

Stanowisko policji ws. interwencji wobec pani Joanny

Do sprawy odniosła się Komenda Główna Policji. KGP przekonuje, że jej interwencja w szpitalu w Krakowie wobec pacjentki, która wcześniej zażyła tabletkę wczesnoporonną, była następstwem zawiadomienia o możliwej próbie samobójczej. W oświadczeniu czytamy, że "interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia". KGP dodała, że kobieta "przyznała, że zażyła środki zakupione przez internet, odmówiła jednak przekazania szczegółów dotyczących tego zakupu".

Sprawa pani Joanny z Krakowa. Jest komentarz lekarki. Mówi o "fali hejtu"

"W tej sytuacji, zgodnie z obwiązującym prawem (art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne - nielegalny obrót produktem leczniczym), Policja musiała zabezpieczyć nośniki (telefon komórkowy oraz laptop), z których dokonano transakcji, aby pozyskać informacje na temat osoby, rozprowadzającej produkty, mogące zagrażać życiu lub zdrowiu innych osób" - podała KGP.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.