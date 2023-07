Pożar hali w Zielonej Górze. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą. To nie koniec działań

Ruch pociągów na trasie Zielona Góra-Czerwieńsk został wznowiony w niedzielę wieczorem. PKP informuje, że po uzyskaniu zgody od Straży Pożarnej i sprawdzeniu stanu toru oraz sieci trakcyjnej pociągi wróciły na tory o 20:15. Przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów jadących z Zielonej Góry w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak informował w niedzielę przed południem, że pożar został opanowany. "Cały czas pobierane są próbki powietrza do badań" - zapewniał.

Pożar w Zielonej Górze

Do pożaru składowiska z niebezpiecznymi odpadami doszło w sobotę około godziny 16.00 na osiedlu administracyjnym Przylep w Zielonej Górze. Do okolicznych mieszkańców apelowano wówczas, by nie wychodzili z domów i nie otwierali okien. Strażacy i specjalistyczne służby całą noc walczyły o opanowanie ognia. Nikt nie ucierpiał w pożarze.

Komendant lubuskiej straży pożarnej nadbrygadier Patryk Marczuk zapewnił w niedzielę, że powietrze w okolicy miejsca zdarzenia jest bezpieczne dla ludności. Próbki do badań pobierali zarówno strażacy, jak i inspektorzy ochrony środowiska oraz wojskowi. Z kolei szef lubuskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki przekazał, że badania dotyczące wód gruntowych, zbiorników retencyjnych oraz studni głębinowych, które znajdują się w rejonie hali, wciąż trwają. Zachodziło podejrzenie skażenia wody w wyniku pożaru i akcji gaśniczej.

W okolicy znajdują się trzy głębinowe ujęcia wody, ale, jak zapewnił Mirosław Ganecki, są bardzo dobrze zabezpieczone i wykopane tak głęboko, że zagrożenie skażeniem jest praktycznie zerowe. Służby monitorują również stan wód gruntowych, m.in. przy ogródkach działkowych.