TVP atakuje pełnomocniczkę Joanny z Krakowa. Naczelna Rada Adwokacka: Brak elementarnej wiedzy

TVP Info opublikowało materiał, w którym zaatakowano Kamilę Ferenc, pełnomocniczkę pani Joanny z Krakowa. Treść programu wyemitowanego przez publicznego nadawcę skomentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Przemysław Rosati stwierdził, że TVP Info wykazało się nieznajomością roli, jaką w polskim systemie prawnym pełnią adwokaci.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy Pani Joanny. "Opresyjna obecność PiS-u"

TVP Info skrytykowało pełnomocniczkę Joanny z Krakowa, zarzucając adwokatce "propagandę TVN"

TVP Info "prześwietlało" prawniczkę Kamilę Ferenc w programie "Jak oni kłamią". Adwokatka została tam nazwana "wojującą działaczką lewicowej organizacji", co nawiązywało do pracy Ferenc w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Stwierdzono też, że prawniczka "nie waha się w imię ideologii przed kreowaniem fake newsów i fałszywych oskarżeń" i "nadaje ton propagandzie TVN". Pytano również o to, "w co tak naprawdę gra pani Ferenc?".

Joanna ma nowy profil na Instagramie. "By o pewnych sprawach mówić wprost"

Pełnomocniczka pani Joanny odniosła się ironicznie do tego pytania. "Odpowiadając na pytanie TVP Info 'w co gra Kamila Ferenc?', uprzejmie informuję, że w Wiedźmina 3: Dziki Gon" - napisała adwokatka na Twitterze.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mówi, że materiał TVP Info obraża adwokatów oraz ich klientów

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wydał oświadczenie, w którym krytycznie odniósł się do materiału TVP Info. "Rolą adwokata jest niesienie pomocy prawnej każdemu, kto jej potrzebuje. Nieakceptowalne jest atakowanie adwokata z tego powodu, że podjął się udzielenia pomocy prawnej w sprawie budzącej zainteresowanie opinii publicznej" - napisał Przemysław Rosati w opublikowanym na Twitterze poście, do którego dołączył oświadczenie ws. TVP Info.

Sprawa Joanny. Mec. Aleksandra Kosiorek: "Lekarze decydują się łamać prawo"

"Prezentowanie informacji atakujących adwokata z powodu udzielanej pomocy prawnej jest przejawem braku elementarnej wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, roli, jaką adwokatura i adwokaci realizują w interesie obywateli (...). Sposób prezentowania materiału prasowego i jego treść są obraźliwe nie tylko w stosunku do samych adwokatów, ale również do tych osób, które każdego dnia powierzają nam swoje sprawy oraz problemy" - czytamy w oświadczeniu prezesa NRA.

Kamila Ferenc zareagowała na oświadczenie Rosatiego. "Dziękuję za ten głos. Czuję dumę, że jestem adwokatką i przynależę do samorządu adwokackiego, który stoi na straży praw i wolności obywatelskich, praw człowieka i niezależności adwokackiej. Moją rolą jest stać po stronie klienta/klientki oraz na straży ich praw i interesów" - napisała Ferenc na Twitterze.