Pogoda na poniedziałek. Doskwierać będą upały i burze z gradem [PROGNOZA ZAGROŻEŃ IMGW]

Pogoda zaskoczy na początku tygodnia mieszkańców wielu województw w Polsce. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia dotyczące upałów i burz. Mają one obowiązywać w poniedziałek 24 lipca i we wtorek.

Alerty IMGW. Synoptycy zapowiadają upały i burze z gradem w Polsce

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywać od godziny 13:00 w niedzielę i wygasną o godzinie 20:00 w poniedziałek. Synoptycy ogłosili, że na upały należy uważać w województwie opolskim oraz w konkretnych obszarach województwa dolnośląskiego, a dokładniej w powiatach:

ząbkowickim;

strzelińskim;

lubińskim;

wołowskim

trzebnickim;

milickim;

oleśnickim;

oławskim;

wrocławskim;

Wrocław;

średzkim;

legnickim;

Legnica;

jaworskim;

świdnickim;

dzierżoniowskim.

Synoptycy z IMGW wydali także ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące pojawienia się burz z gradem w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, w południowych powiatach woj. mazowieckiego, w południowej części woj. łódzkiego i lubelskiego, oraz w zachodnich i południowych powiatach woj. wielkopolskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywały w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.



We wtorek 25 lipca synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem jedynie dla województwa podkarpackiego.

Nadchodzi wyż Hermiona. Gdzie w Polsce dopisze pogoda?

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają, że początek tygodnia będzie ciepły, ale mogą wystąpić opady

IMGW zapowiada, że pogoda w poniedziałek będzie sprzyjać pod względem ciepła w całej Polsce, ponieważ termometry mają wskazać od 24 stopni Celsjusza do 32 stopni w centrum i na południu kraju. Początkowo można spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, które zwiększy się po południu. Miejscami wystąpi przelotny deszcz, a w południowej połowie kraju i nad morzem mogą pojawić się burze z gradem.

Wtorek ma być nieco chłodniejszy od poniedziałku, ale nadal ma towarzyszyć mu ciepło. Temperatura wyniesie od 20 stopni nad morzem do około 23-25 stopni na przeważającym obszarze kraju. W centrum termometry wskażą do 27 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, miejscami wystąpi przelotny deszcz z burzami. W środę i czwartek synoptycy zapowiadają umiarkowane zachmurzenie. Okresami może wystąpić duże, gdzie towarzyszyć mu będzie przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 18-20 stopni na północy do 23-25 stopni na południu.