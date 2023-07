Pożar hali w Zielonej Górze. Wojewoda lubuski: Nie ma decyzji o ewakuacji

- Są przygotowane miejsca pobytu, autobusy, które mogą natychmiast rozpocząć dowożenie ludzi do tych miejsc, jest przygotowane wojsko, które będzie wspierało ewentualną ewakuację. Absolutnie nie ma w tej chwili zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców - mówił w sobotę ok. godz. 21 wojewoda lubuski Władysław Dajczak. - Po pracach wojewódzkiego sztabu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o tym, że nie ma na ten moment potrzeby ewakuacji - dodał. Wojewoda zaapelował, by mieszkańcy Przylepu i okolicznych miejscowości mieli zamknięte drzwi i okna, a w przypadku przebywania na powietrzu korzystali z maseczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz także: 1,5-miesięczne dziecko zatrzaśnięte w samochodzie. Mundurowi wybili szybę

- Akcja zapowiada się jako akcja długotrwała, na pewno potrwa wiele godzin. Przygotowujemy się do tego, by następowały roszady zmęczonych ratowników. Nie wszystkie sytuacje są zdiagnozowane, nie wiemy, z czym się możemy spotkać. Prowadzimy działania z użyciem podnośników i drabin, do zachodu słońca pomagały nam samoloty gaśnicze - mówił z kolei nadbryg. Patryk Maruszak, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podkreślił, że "woda jest zbadana i bezpieczna". - Jeżeli ktoś ma prywatne studnie, to najlepiej z nich w tej chwili nie korzystać - przekazał. Kubicki podkreślał, że powietrze zostało zbadane nie tylko w samym Przylepie, ale również w okolicznych miejscowościach.

Ws. odpadów w Zielonej Górze apelowano od lat. "Cała tablica Mendelejewa"

Wojewoda lubuski przekazał, że "decyzja o tym, by te odpady były tam składowane, była podjęta w 2012 r. przez starostę zielonogórskiego". - W tej decyzji umożliwiono składowanie całej palety różnorakich środków. Ta decyzja od 2015 r. była kontrolowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W konsekwencji nałożono kary finansowe, zamknięto to miejsce. Nie można było potem w żaden sposób znaleźć tych ludzi, którzy to miejsce dzierżawili i później składowali te beczki - mówił w sobotę wieczorem.

Mirosław Ganecki, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, zaznaczył, że "węglowodory to są niebezpieczne związki chemiczne, pod wpływem temperatury mogą uwolnić się do powietrza". - Są rakotwórcze. Spalanie odbywa się w miejscu otwartym, a co za tym idzie, są rozwiewane i rozrzedzane. Na bieżąco wykonujemy pomiary, badamy stężenie, korelujemy to z kierunkiem wiatru. (...) Chmura przedostaje na osiedla położone w północnej części województwa (...) Wszystko ulega rozrzedzeniu, na chwilę obecną nie ma powodu do niepokoju - podkreślał.

Ganecki poinformował, że "pożar odbywa się na utwardzonym placu, a woda wykorzystywana w akcji nie przesiąka i nie przedostaje się do wód gruntowych". - Jutro będziemy prowadzili pobór wód ze zbiorników powierzchniowych, by sprawdzić, czy ewentualnie tam nie doszło do zanieczyszczenia. Na bieżąco będziemy o tym informowali - mówił.

- Od 2015 r. pan prezydent Kubicki wie, że tu są składowane niebezpieczne odpady. (...) Rok temu był przetarg na usunięcie tych odpadów, nierozstrzygnięty, bo były bardzo różne oferty, od kilku do 45 milionów złotych - komentowała w TVN24 wieczorną konferencję służb i władz posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

- Słuchaliśmy tego briefingu, koło nas byli kierowcy, strażnicy miejscy, policjanci. Kiedy słuchali, jak pan wojewoda i reszta oficjeli mówili, że nic się nie dzieje, że nie ma zagrożenia, nikt nie ściągnął maseczki. Jesteśmy daleko od pożaru, a śmierdzi niesamowicie. Nikt nie ściąga maseczki. Jeżeli jest tak bezpiecznie, to zapraszam wojewodę Dajczaka i prezydenta Kubickiego, niech się przejdą, niech będą bez maseczek, niech powiedzą "pięknie pachnie, jest bezpiecznie, my się nie boimy, mieszkańcy, wy też się nie bójcie" - dodała parlamentarzystka.

Pożar w Zielonej Górze

Pożar hali z toksycznymi odpadami w Zielonej Górze wybuchł w sobotę po południu. Pożar gasi 60 zastępów straży pożarnej (ok. 200 strażaków). Pomaga też wojsko, na miejsce zostały też wysłane wojska chemiczne. Akcję wspiera także około 100 żołnierzy. Ogień jest gaszony także z powietrza przez samoloty gaśnicze. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że na miejsce zostaną skierowani żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ok. godz. 17.30 wydało ostrzeżenie skierowane do mieszkańców osiedla administracyjnego Przylep. Kilka godzin później SMS-owe ostrzeżenia rozesłano również w powiatach zielonogórskim, świebodzińskim, krośnieńskim, żarskim, żagańskim, nowosolskim i wschowskim.

W wyniku pożaru hali z materiałami chemicznym w Zielonej Górze wstrzymany jest ruch pociągów z tego miasta w kierunku Wrocławia i Szczecina. Jak informuje PKP PLK, przewoźnicy wprowadzili zastępcze autobusy. Informacje o zmianach w kursowaniu podawane są na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Wyłączone zostało też napięcie w sieci trakcyjnej na linii kolejowej. Przywrócenie przejezdności linii kolejowej ma być możliwe po decyzji Straży Pożarnej i sprawdzeniu stanu infrastruktury kolejowej.

"W trybie pilnym odbyłem narady z premierem Jarosławem Kaczyńskim, ministrem Zbigniewem Hoffmannem, nadzorującym RCB oraz kierownictwami MSWiA i MKiŚ, a także z wojewodą lubuskim" - podał w sobotę wieczorem premier Mateusz Morawiecki.