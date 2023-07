Zielona Góra: pożar hali z odpadami chemicznymi. Trwa akcja gaśnicza

- Akcja gaśnicza cały czas trwa. Mamy w tej chwili blisko 20 zastępów straży pożarnej, cały czas siły i środki dojeżdżają na miejsce. Mamy apel do wszystkich mieszkańców mieszkających w pobliżu, by weszli do mieszkań i zamknęli szczelnie okna i drzwi. Substancje, które się palą, mogą mieć szkodliwy charakter - mówił w sobotę przed godz. 17 w TVN24 st. kpt. Arkadiusz Kaniak z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze. Jak dodał, "to bardzo niebezpieczna, nieopanowana sytuacja". W akcji wykorzystywany jest samolot gaśniczy.

Zielona Góra. Pożar hali z odpadami chemicznymi

- Na chwilę obecną nie mamy informacji o tym, by ktoś przebywał w pobliżu czy środku hali. Hala była zawsze zamknięta, więc z pewnością nikogo w środku nie będzie. Strażacy próbują gasić pożar z zewnątrz, nie ma możliwości, by wejść do środka - zaznaczył kpt. Kaniak. Jak przekazał, w środku hali znajduje się "bardzo szerokie spektrum związków chemicznych składowanych w beczkach". Są to środki łatwopalne. Hala ma powierzchnię kilkuset metrów kwadratowych, praktycznie cały obiekt został objęty pożarem.

"Płonie hala z toksycznymi odpadami w sołectwie Przylep. Mieszkańców prosimy o pozostanie w domach i nie otwieranie okien. Na miejscu działania straż pożarna. Będziemy Państwa informować na bieżąco" - przekazał w mediach społecznościowych po godz. 16 Urząd Miasta Zielona Góra. "Palą się substancje niebezpieczne. Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz zostań w domu, zamknij okna" - podało z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w alercie skierowanym do mieszkańców Zielonej Góry.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak poinformował, że w sobotę o godz. 18.30 ma odbyć się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo wstrzymany został ruch pociągów na linii 273, prowadzącej od Wrocławia przez Zieloną Górę w kierunku północnym.