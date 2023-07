Eksplozja w oczyszczalni ścieków w Bojszowach. Ranny pracownik

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 12 w oczyszczalni ścieków przy ul. Gościnnej w Bojszowach. - Dostaliśmy zgłoszenie bezpośrednio od policji w Bieruniu, że na terenie oczyszczalni ścieków mężczyzna ciął butlę z gazem, która wybuchła. Nasze działania polegały na pomocy w zabezpieczeniu mężczyzny, transporcie do helikoptera, zabezpieczeniu startu helikoptera i sprawdzeniu terenu oczyszczalni. Nie stwierdziliśmy innego zagrożenia, nie stwierdziliśmy też uszkodzeń w budynku oczyszczalni - przekazał portalowi Gazeta.pl po godz. 16 kpt. Tomasz Kostyra z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Działania strażaków zakończono po ok. godzinie. Łącznie na miejscu pracowały trzy zastępy (dwa z Tychów i jeden z Bojszowów).

Jak przekazał nam przedstawiciel KM PSP w Tychach, najprawdopodobniej eksplodował jakiś pocisk, a nie butla z gazem, co sugerowały wstępne doniesienia. - Ranny mężczyzna miał uraz ręki, prawdopodobnie też urazy wielonarządowe - dodał kpt. Kostyra. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało rannego do szpitala w Katowicach.

Bojszowy. Eksplozja na terenie oczyszczalni ścieków

- Na miejscu trwają czynności policji. Czekamy na samodzielny pododdział kontrterrorystyczny z Katowic, który określi, co dokładnie eksplodowało. Na chwilę obecną nie wiemy, czy był to niewybuch, czy był to pocisk moździerzowy, łuska z pozostałością prochu - powiedziała nam ok. godz. 15.30 mł. asp. Katarzyna Szewczyk z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że ranny mężczyzna tuż przed wybuchem chciał przeciąć ten przedmiot szlifierką kątową - dodała funkcjonariuszka.