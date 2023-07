Jak informują synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl, w sobotę 22 lipca Polska znajdzie się pod wpływem niżu Tisna. Do kraju nadal będzie napływać powietrze polarno-morskie i będzie ono cieplejsze na południu. Ponadto eksperci informują, że nastąpi wzrost ciśnienia. Pogoda w weekend może zaskoczyć konkretne regiony.

Pogoda. Synoptycy zapowiadają w sobotę odejście niżu Tisna

Pogoda w województwie zachodniopomorskim i pomorskim odznaczy się zachmurzeniem, które będzie umiarkowane i okresowo duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni Celsjusza. Nad morzem termometry wskażą około 18 stopni. Warmia i Mazury oraz Podlasie tego dnia mogą spodziewać się podobnego zachmurzenia i miejscowych opadów deszczu i burz. Synoptycy z IMGW informują o możliwości pojawienia się drobnego gradu. Temperatura wyniesie od 21 do 23 stopni. Wielkopolska, województwo kujawsko-pomorskie i lubuskie będą tego dnia pod wpływem zachmurzenia i przelotnych opadów. Synoptycy zapowiadają, że miejscami mogą pojawić się burze. Termometry wskażą na tych obszarach od 22 do 24 stopni.

Nad województwa mazowieckie, łódzkie i lubelskie nadciągnie niewielkie i umiarkowane zachmurzenie. Spodziewane są przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 24 stopni. W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrośnie do dużego. Po południu synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 22 do 24 stopni. Województwo małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie może spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, które będzie okresami wzrastać do dużego oraz przelotnych opadów deszczu z burzami. Termometry wskażą tam od 21 do 24 stopni.

Pogoda na niedzielę. Nadchodzi wyż Hermiona. Synoptycy z IMGW informują, że Polska znajdzie się w zasięgu klina wyżu

W niedzielę Polska południowa i wschodnia znajdzie się w zasięgu klina wyżu znad południowej Europy. TVN24 informuje, że będzie to wyż Hermiona. Pozostałe rejony obejmie zatoka niżu znad Wielkiej Brytanii. Na północy i północnym zachodzie zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Synoptycy z IMGW zaznaczają, że ciśnienie będzie spadać.

Na Pomorzu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu lokalnie może wystąpić deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 stopni. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu zachmurzenie będzie większe i będą mu towarzyszyć słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 18 stopni na zachodzie do 25 stopni na wschodzie. Województwa wielkopolskie, lubelskie i kujawsko-pomorskie będą tego dnia zachmurzone umiarkowanie i mocno, a wraz z tym zjawiskiem pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 21 do 24 stopni.

Województwo mazowieckie, łódzkie i lubelskie może spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Słabe opady deszczu pojawią się głównie na północy, a termometry wskażą od 24 do 26 stopni. W województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie będzie mniejsze, a temperatura wyniesie od 23 do 25 stopni. Województwo małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie będą rankiem w przeważającym stopniu wolne od chmur. Synoptycy informują, że intensywniejsze zachmurzenie może pojawić się dopiero po południu. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 14 stopni, a maksymalna od 25 do 27 stopni.