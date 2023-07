Antoni K. stanie przed sądem. Znany aktor odpowie za uchylanie się od płacenia alimentów

Akt oskarżenia przeciwko aktorowi Antoniemu K. został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola pod koniec czerwca. Mężczyzna ma odpowiedzieć w sprawie uchylania się od płacenia alimentów na syna i żonę. Chodzi o zaległości w wysokości co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy Pani Joanny. "Opresyjna obecność PiS-u"

Znany aktor Antoni K. odpowie przed sądem za uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz syna i żony

- Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 roku od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony (są w trakcie rozwodu - red.), określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczenie miesięcznych - przekazał w rozmowie z PAP, co cytuje Interia, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Jak dodał prokurator, podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w sprawie. Za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Lewica z pakietem postulatów "Bezpieczna Polka". O co apelują?

Antoni K. ma odpowiedzieć także za "bycie pod wpływem narkotyków i posiadanie ich przy sobie"

Antoni K. ma odpowiedzieć także w innej sprawie. W połowie lutego aktor został zatrzymany przez policję w Warszawie za "bycie pod wpływem narkotyków i posiadanie ich przy sobie". Mężczyzna siedział w samochodzie przed klubem, gdzie zorganizowana została jego impreza urodzinowa. Antoni K. zaprzeczył tym doniesieniom w oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

- Opinia toksykologiczna, uzyskana w toku postępowania przygotowawczego na zlecenie prokuratury, jednoznacznie potwierdza, że w momencie kierowania pojazdem oskarżony był pod wpływem delta-9-tetrahydrokannabinolu (marihuany - red.), co można porównać do stanu nietrzeźwości wywołanego spożyciem alkoholu - mówił prokurator Szymon Banna w maju w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Siarkowska przeszła do Konfederacji. Nagle zniknęły jej krytyczne wpisy

Za prowadzenie auta pod wpływem marihuany aktorowi grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Obligatoryjnie sąd nakłada też na osądzonych zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata.

Antoni K. w oświadczeniu na Instagramie przekazał, że narkotest wykrył u niego THC, którym "wspomaga leczenie" i którego miał używać w wieczór przed zatrzymaniem przez policję. Aktor zaznaczył, że nie zażywa narkotyków. "W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może utrzymywać się, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi" - twierdził.