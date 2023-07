Balon z elektroniką znaleziony w Wielkopolsce. Są wstępne ustalenia

- W piątek ok. południa do jednostki policji przyszedł człowiek, który znalazł balon w lesie na terenie gminy Babiak. To balon niewielkich rozmiarów, do którego przyczepiona była płytka z układami elektronicznymi, scalonymi - mówił w piątek po południu w rozmowie z Gazeta.pl mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. - To urządzenie bardzo niewielkich rozmiarów, nie było szczelnie zamknięte, ta cała elektronika była na wierzchu - dodawał funkcjonariusz.

Jak podał wieczorem portalsamorzadowy.pl na podstawie doniesień PAP, wstępne ustalenia wskazują, że płytka to najprawdopodobniej moduł służący do badania jakości powietrza. Wciąż nie wiadomo, do kogo należy przedmiot. Policja nie wyklucza, że balon był elementem projektu badawczego jakiejś uczelni.

Majowy komunikat MON o "obiekcie z Białorusi"

Piątkowe doniesienia o balonie wzbudziły zainteresowanie służb także ze względu na wydarzenia z maja. Przypomnijmy: 13 maja resort obrony informował o "pojawieniu się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi". Z ustaleń MON wynikało, że był to "balon obserwacyjny". Kontakt radarowy z obiektem został utracony w okolicach Rypina w woj. kujawsko-pomorskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wtedy SMS-y do odbiorców na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W wiadomości RCB przestrzegło, że jeśli ktoś znajdzie obiekt, nie powinien go podnosić, a powiadomić policję. Do poszukiwań zaangażowano też m.in. Wojska Obrony Terytorialnej.