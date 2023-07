Balon z metalową płytką znaleziony w lesie w Wielkopolsce. Przedmiot zabezpieczony przez służby

- W piątek ok. południa do jednostki policji przyszedł człowiek, który znalazł balon w lesie na terenie gminy Babiak. To balon niewielkich rozmiarów, do którego przyczepiona była płytka z układami elektronicznymi, scalonymi. Będziemy ustalać, co to za urządzenie i do kogo należy - mówi w rozmowie z Gazeta.pl mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. - To urządzenie bardzo niewielkich rozmiarów, nie było szczelnie zamknięte, ta cała elektronika była na wierzchu - dodaje funkcjonariusz.

RMF FM podaje, że przedmiot został znaleziony przez mieszkańca miejscowości Żurawieniec. Balon ma wielkość piłki do gry.

Majowy komunikat MON o "obiekcie z Białorusi"

Przypomnijmy: 13 maja Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że "Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi". Jak dodano, "zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny". Kontakt radarowy z obiektem został utracony w okolicach Rypina w Kujawsko-Pomorskiem. Dowódca Operacyjny podjął wtedy decyzję o uruchomieniu dyżurnych sił Wojsk Obrony Terytorialnej do poszukiwania obiektu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wtedy SMS-y do odbiorców na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W wiadomości RCB przestrzegło, że jeśli ktoś znajdzie obiekt, nie powinien go podnosić, a powiadomić policję. Nie wiadomo na razie, czy incydent z maja i piątkowe znalezisko są ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane.