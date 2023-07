Balon z metalową płytką znaleziony w lesie w Wielkopolsce. Przedmiot zabezpieczony przez służby

Tekst jest aktualizowany



- W piątek ok. południa do jednostki policji przyszedł człowiek, który znalazł balon w lesie na terenie gminy Babiak. To balon niewielkich rozmiarów, do którego przyczepiona była płytka z układami elektronicznymi, scalonymi. Będziemy ustalać, co to za urządzenie i do kogo należy - mówi w rozmowie z Gazeta.pl mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. - To urządzenie bardzo niewielkich rozmiarów, nie było szczelnie zamknięte, ta cała elektronika była na wierzchu - dodaje funkcjonariusz.

RMF FM podaje, że przedmiot został znaleziony przez mieszkańca miejscowości Żurawieniec. Balon ma wielkość piłki do gry.