Armia Białorusi i wagnerowcy przy polskiej granicy. Były ambasador: Mogą być strzały

Białoruskie jednostki sił operacji specjalnych wspólnie z najemnikami Grupy Wagnera kontynuują szkolenia bojowe na poligonie w Brześciu przy granicy z Polską. We wtorek (18 lipca) minister obrony narodowej poinformował, że podjął decyzję o przerzuceniu na wschód kraju dwóch grup bojowych: żołnierzy z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. - Z jednej strony mamy do czynienia z atakiem rosyjskim na Ukrainę, toczy się tam wojna. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z zagrożeń z terytorium Białorusi - powiedział Mariusz Błaszczak. - Na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy przygotowani na rozwój różnych scenariuszy - przekazał w czwartek (20 lipca) PAP.

REKLAMA

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Trwa szkolenie białoruskiej armii i wagnerowców. Paweł Łatuszka: Prowokacja

Zdaniem Pawła Łatuszki - jednego z liderów opozycji demokratycznej, szefa Narodowego Zarządu Antykryzysowego i byłego ambasadora Białorusi w Polsce - głównym celem ćwiczeń jest wywołania napięcia wokół sytuacji na granicy. Zapytany przez Tomasza Terlikowskiego w radiu RMF FM o możliwe formy, jakie mogą przybrać takie działania, odpowiedział:

Wykorzystanie migrantów, wysyłanie ich, wsparcie. Mogą być strzały, może być ostrzeliwanie granicy. Oczywiście, nawet sam fakt tych ćwiczeń, które się teraz odbywają tuż przy granicy z Polską, to już jest element prowokacji.

- Raczej nie odważą się zaatakować państwa, które należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale prowokacje to jest instrument, który mogą wykorzystać, co pokazywali w wojnie przeciwko Ukrainie - dodał.

Grupa Wagnera "Pręży muskuły" przy granicy z Polską. Ćwiczą z Białorusinami

Co dalej z Grupą Wagnera? Hub logistyczno-transportowy na Białorusi

Jak ocenił Paweł Łatuszka, wagnerowcy na Białorusi nie tylko szkolą tamtejszą armię, ale planują także utworzyć hub logistyczno-transportowy, poprzez który będą przesyłani do krajów afrykańskich. - To wzbudza niepokój wśród społeczeństwa białoruskiego. W związku z tym propaganda Łukaszenki zaczęła nawet specjalną kampanię, próbując tłumaczyć, dlaczego najemnicy znajdują się na terenie Białorusi. Generałowie Łukaszenki również nie są zachwyceni z tego powodu, bo to stwarza zagrożenie destabilizacji sytuacji wewnątrz kraju - opisywał Łatuszka.

Putin bredzi o prezentach od Stalina dla Polski. "Znaczące ziemie"

Jewgienij Prigożyn: Uczynicie białoruskie wojsko "drugą armią świata"

Jewgienij Prigożyn na nagraniu udostępnionym 19 lipca przez swoje służby prasowe zwrócił się do najemników. - Walczyliśmy z godnością. Zrobiliście wiele dla Rosji. Teraz to, co dzieje się na froncie, jest hańbą i nie powinniśmy brać w tym udziału. Powinniśmy poczekać na moment, w którym będziemy mogli w pełni się wykazać - mówił. Szef Grupy Wagnera przekazał swoim podopiecznym, że "przez jakiś czas" pozostaną na Białorusi i uczynią białoruskie wojsko "drugą armią świata", a jeżeli będzie taka konieczność, "staną w jego obronie".

- Przygotowujemy się, podnosimy nasz poziom i wyruszamy w nową podróż, do Afryki, i być może wrócimy do specjalnej operacji wojskowej [tak propagandyści nazywają pełnowymiarową inwazję Rosji na Ukrainę - red.] w momencie, gdy będziemy pewni, że nie będziemy zmuszeni zhańbić siebie i naszego doświadczenia - zapowiedział Prigożyn.