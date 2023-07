Były komendant o działaniach policji ws. pani Joanny. "Niepojęty skandal. Sytuacja kuriozalna"

"Fakty" TVN jako pierwsze opisały we wtorek historię pani Joanny. Według materiału kobieta poinformowała swoją lekarkę, że zażyła tabletkę poronną, a ta wezwała policję. Joannę przetransportowano do szpitala. Jak przekazała stacja, funkcjonariusze mieli wejść do gabinetu ginekologicznego. Kobiecie kazano się także rozebrać, kucać i kaszleć. Pacjentka powtarzała policjantom i policjantkom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci i samodzielnie je zażyła. Mimo to zabrano jej laptop, a później także telefon. Znajdujący się w sali lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został postraszony karą za nieuzasadnione wezwanie służb. Jak później informowano, sąd uznał działania policji za niezgodne z prawem.

Były komendant o działaniach policji: Żałosne, dramatycznie i niespójne

O sposób działania policji zapytaliśmy eksperta, Piotra Calińskiego, wieloletniego pracownika struktur bezpieczeństwa wewnętrznego służby kryminalnej i byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. - Jeśli chodzi o pierwszy epizod, kiedy policja zabrała pokrzywdzonej laptopa, to sama czynność przeszukania jest możliwa w momencie, gdy jest do tego tytuł w postaci konieczności zabezpieczenia dowodów przestępstwa czy ich poszukiwania. To jest dopuszczalne we wszystkich okolicznościach, kiedy policja ma uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl Piotr Caliński.

- W przypadku, gdyby hipotetycznie przyjąć założenie, że policja poszukiwała przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstwa, to tu pokazane jest tło całej sytuacji. Prokuratura tłumaczyła policję, że poszukiwano dowodów na pomoc w usunięciu ciąży. Patrząc przez pryzmat tego, co mówiła wówczas prokuratura, to jeżeli poszukiwano dowodów rzeczowych - to policja może tak działać - wyjaśnia.

W tej sytuacji jednak, jeżeli nastąpiło farmakologiczne usunięcie ciąży przez kobietę, to nie jest to żadne przestępstwo. Pani Joanna nie dopuściła się żadnego czynu zabronionego. Działała w sposób legalny. Czyn nie był karalny, bo pani Joanna sama dokonała aborcji - nie było żadnego tytułu do poszukiwania pomocnictwa w sprawie czynu, który nie jest karalny

- tłumaczy Caliński.

Ekspert przytoczył także narrację komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka, który - jak stwierdził nasz rozmówca - próbował stworzyć propagandowe wrażenie, że w działaniach policji chodziło o uniknięcie próby popełnienia samobójstwa. - To jest sprzeczne z faktami. To jest żałosne, dramatyczne i niespójne - ocenił Caliński. Jak przekazał ekspert, policja argumentowała swoje działanie poszukiwaniem dowodów w przestępstwie, aby uchronić inne kobiety, które mogłyby zdobyć środki szkodliwe dla zdrowia. - To dobudowywanie ideologii - ocenił były komendant.

Ekspert: Na hasło "aborcja" zareagowały wszystkie patologiczne mechanizmy

- Pani psychiatra zachowała się dramatycznie. Psychiatra, do którego się zwraca pacjent, może i powinien powiadomić służby, że jest zagrożenie życia. Jednak ukazywanie tła, że jest to związane z aborcją, jest dla mnie absurdalne. To dobudowuje aspekt moralny, doktrynalny i polityczny, który nie ma żadnego znaczenia dla powodu, dla którego ta pacjentka podobno chce dopuścić się samobójstwa. Gdyby lekarka tego nie powiedziała, policja nie badałaby tej sprawy pod kątem aborcji. Na hasło "aborcja" zareagowały wszystkie patologiczne mechanizmy - stwierdził ekspert w rozmowie z Gazeta.pl.

Spytaliśmy także o sytuację, kiedy lekarz w szpitalu chciał powiadomić kolejny patrol policji o tym, że funkcjonariusze chcą odebrać pacjentce jej rzeczy osobiste. Dostał jednak informację, że będzie to nieuzasadnione wezwanie służb i może mu zostać wymierzona kara w trybie wykroczenia. - Istnieją tak zwane działania mrożące. Takim działaniem było spacyfikowanie chęci udzielenia pomocy pani Joannie przez lekarza. Medycy zachowali się w porządku - czuli się zobowiązani do zaopiekowania osobą, która wymagała pomocy medycznej. Policja w tym ewidentnie przeszkadzała. Niemalże kordonem otoczyli drobną i szczupłą osobę, zmaltretowaną fizycznie i psychicznie - mówi ekspert.

Lekarz, który chce jej pomóc, dostaje natomiast od policji dwa komunikaty. Po pierwsze wylegitymowanie lekarzy w sali szpitalnej i na terenie szpitala, gdzie policjanci dokonali naruszenia miru i spokoju sali medycznej jest niepojętym skandalem. Po drugie mamy kuriozalną sytuację, jak z komedii, ponieważ lekarz chce wezwać policję z powodu działań policji. Taki lekarz dostaje komunikat, że jeśli wezwie to będzie to nieuzasadnione wezwanie organów porządku publicznego - to kolejne kuriozum. To typowa sytuacja, w której policjanci nie wiedzą, co zrobić, więc są agresywni

- ocenia były komendant.

- To lekarz jest dysponentem, decydentem w szpitalu. Policjanci byli wówczas nie na swoim podwórku. W związku z tym w jego głowie pojawia się myśl "nie wiem, co zrobić to będę używał argumentu siły werbalnej" i wylegitymuję osoby z sali - powiedział ekspert.

Pełnomocniczka Joanny komentuje działania policji: Bezprawne i nieetyczne

Były komendant: Podstawową rolą i funkcją policji jest niesienie pomocy

Caliński zachowanie policji ws. pani Joanny ocenia jako nieprofesjonalne. Zwraca także uwagę, że nie sporządzono żadnego postanowienia o zatrzymaniu pani Joanny i nie uzasadniono tej potrzeby.

- Szpital jest miejscem, gdzie się poszukuje pomocy. W sytuacji, która spotkała panią Joannę, placówka powinna nazywać się "Samodzielnym Posterunkiem Komendy Miejskiej Policji". Jaki był powód, żeby kobiecie w stanie rozstroju zdrowia psychicznego wydawać takie dyspozycje? Czego te policjantki szukały? Ginekologicznie była badana trzy minuty wcześniej - zwraca uwagę Caliński.

Wymaganie przykucnięcia od kobiety, która krwawi, jest dla mnie niepojęte. Kojarzę to z Dominikaną, Nikaraguą, z miejscami, gdzie w filmach sensacyjnych pokazywane są więzienia dla kobiet. To jest znęcanie się. Gdyby to był diler narkotyków, który po rozebraniu się może mieć gdzieś schowane środki odurzające - OK. Ale tu mamy pokrzywdzoną, nie sprawcę

- komentuje ekspert.

Caliński wyjaśnił, że sytuacja, gdy powiadamia się policję w przypadku próby samobójczej, jest uzasadniona i zrozumiała, ale sposób, w jaki zachowały się służby, budzi wątpliwości. - Podstawową rolą i funkcją policji jest niesienie pomocy takiej osobie i zadbanie o jej bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo całego środowiska, w którym może dojść do takiej sytuacji. Rzekomy samobójca nie może być przedmiotem agresji ze strony policji. Zadaniem służb jest udzielenie pomocy, a nie uczynienie z osoby, która chce dokonać samobójstwa, sprawcy przestępstwa - podsumowuje były komendant.

