Minister potwierdza: Na Dolnym Śląsku spadł dron. 'Sytuacja pod kontrolą'

Wcześniej nieoficjalnie informowaliśmy o tym, że w lesie w Trzebieniu, w województwie dolnośląskim, służby odnalazły bezzałogowca. Straż pożarna w rozmowie z RMF FM przekazała, że był to zwiadowczy dron wojskowy. "Dron znaleziony na Dolnym Śląsku został zabezpieczony przez właściwe do tego służby. Dotychczasowa analiza wykazała, że nie mamy do czynienia z wrogim bezzałogowym statkiem powietrznym. Sytuacja jest pod kontrolą i nie rodzi zagrożeń dla Polski" - zapewnił Stanisław Żaryn na Twitterze.

REKLAMA

Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło z kolei, że "podczas wykonywania lotu szkoleniowego przez żołnierzy USA utracono kontakt z dronem, który następnie spadł w terenie leśnym" - cytuje MON "Fakt".

Trzebień. W lesie na Dolnym Śląsku spadł dron

Z wcześniejszych ustaleń stacji radiowej wynika, że we wtorek pod numer alarmowy zadzwoniła osoba spacerująca po okolicy Zgłosiła, że w lesie leży niezidentyfikowany obiekt. Do zdarzenia doszło niedaleko stacji benzynowej w Trzebieniu, w województwie dolnośląskim. Na miejsce przyjechały policja i straż pożarna.

Artykuł jest aktualizowany.

Coś spadło w lesie na Dolnym Śląsku. Służby: To zwiadowczy dron wojskowy