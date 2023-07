Będzie protest w sprawie Joanny. "By wykrzyczeć niezgodę". "Nie popełniła żadnego przestępstwa"

Zobacz wideo "Kościół to moja przemocowa i dysfunkcyjna rodzina" ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

W następnym tygodniu w Krakowie zaplanowany został protest przed IV Komisariatem Policji w Krakowie na Królewskiej 4 w sprawie Joanny. Organizacje kobiece, które go organizują, deklarują, że chcą w ten sposób okazać wsparcie Joannie i przypomnieć policji, że kobieta nie złamała prawa.

REKLAMA

Protest w Krakowie w sprawie Joanny. "By wykrzyczeć niezgodę"

Joanna nie popełniła żadnego przestępstwa. Samodzielnie zamówiła, opłaciła i przyjęła tabletki poronne. Własna aborcja jest legalna! Policja odarła ją z godności, prawa do samostanowienia, a teraz jeszcze podaje do wiadomości publicznej jej informacje zdrowotne. To karygodne!

- czytamy we wpisie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Akcja odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 18:00 przed siedzibą IV Komisariatu Policji w Krakowie. "By okazać Joannie wsparcie. By wykrzyczeć niezgodę na takie traktowanie obywatelek i obywateli. By przypomnieć, że mamy prawo samodzielnie robić aborcję" - podkreśliły organizatorki.

Sprawa Joanny. "Zostałam okłamana"

18 lipca w "Faktach" TVN wyemitowano materiał, w którym opowiedziano historię Joanny. Kobieta pod koniec kwietnia podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci. Kobiecie zabrano laptopa, później także telefon - wynika z relacji. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został pouczony o karze za nieuzasadnione wezwanie służb. Lekarzy wylegitymowano, a Joannę zabrano do innego szpitala, gdzie czekał kolejny patrol policji - dowiadujemy się z materiału.

W czwartek policja zorganizowała konferencję prasową poświęconą tej sprawie. Prowadzący spotkanie z mediami komendant główny policji Jarosław Szymczyk stwierdził, że jedynym powodem interwencji policji było zagrożenie życia pacjentki. Lekarka w zapisie rozmowy, która została przytoczona na konferencji, przekazuje, że jej pacjentka dzwoniła do niej z wiadomością, iż 'dokonała aborcji' i 'chce odebrać sobie życie, bo zrobiła straszną zbrodnię, a chłopak ją zostawił'. Szymczyk tłumaczył, że za zgodą lekarzy i w ich obecności dokonano przeszukania pani Joanny w celu zabezpieczenia telefonu komórkowego i pod kątem tego, czy posiada te substancje, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Komendant główny policji poinformował również, że funkcjonariusze "nie przeszkadzali w wykonywaniu działań medycznych", a Joanna nie była ani przez chwilę zatrzymaną.

W czwartek wieczorem Joanna odniosła się do informacji przekazanych przez szefa polskiej policji w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". "Zostałam okłamana. Nagranie zgłoszenia lekarki potwierdza, że pani doktor mówi do mnie, że rozmawia z pogotowiem, tymczasem rozmawiała z policją. Nie powiedziała mi tego. Sądziłam, że przyjedzie do mnie lekarz, który mi pomoże, bo tak mówiła pani doktor" - mówi w rozmowie z gazetą Joanna. Podkreśla, że na jej złe samopoczucie, tak fizyczne i psychiczne, miało wpływ wiele czynników – nie tylko usunięcie ciąży.

Więcej w poniższym tekście:

Adwokatka Joanny i policja komentują sprawę na Twitterze. "Wprowadza w błąd"